Presidente de la Cámara envió a la Corte Constitucional actas sobre la pensional

A través de su cuenta de X, el presidente de la Cámara, Julián López (La U), confirmó este viernes que, en respuesta a una solicitud de la Corte Constitucional, envió a ese tribunal las actas de las sesiones en las que se subsanaron los vicios de trámite de la reforma pensional, esto por la polémica del llamado “pupitrazo” en el que esa corporación acogió el texto aprobado en el Senado.

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, dijo López, quien respalda la agenda reformista del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien al igual que el presidente Gustavo Petro dice que el alto tribunal está demorando la decisión, también se refirió al anuncio del presidente de la Cámara. “Tercera subsanación que se le hace a la reforma pensional por los caprichos del magistrado [Jorge Enrique] Ibáñez. Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes”, aseguró el jefe de la cartera política.

De hecho, el pasado martes el presidente Petro volvió a cargar contra Ibáñez, quien es el presidente de la Corte. “Aquí el problema no es que la cámara no haya aprobado la ley pensional, sino que el acta donde se anunció la sesión de aprobación no tiene sino quórum deliberatorio. El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional sino media legislación”, dijo Petro en un de sus trinos.

El mandatario insistió en que no hay normas que establezcan que el anuncio de una sesión posterior debe ser aprobado, que solo se requiere que la sesión sea válida, ya sea con quórum deliberatorio o decisorio. “Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación. Puede pedir un parlamentario que se cambie el orden del día y eso sí requiere aprobación, así que vamos a una trampa. Se caerían todas las leyes que no han tenido anuncios con quórum y no se han aprobado, es decir, la mayoría”, agregó.

Sectores de la oposición insisten en que la Corte Constitucional debe dar concepto negativo sobre la ley pensional, aludiendo por los menos dos nuevos vicios en el trámite de las sesiones extras de junio lideradas por el entonces presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca (Verde). Según este grupo, la sesión del día 27 de junio contó con una aprobación del orden del día sin quórum decisorio y, además, dicen que la convocatoria de estas sesiones extraordinarias también fue viciada, ya que se realizó bajo un comunicado de prensa y no con un fallo y/o auto de la Corte Constitucional.

