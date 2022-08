Reforma tributaria: Cambio Radical votará en contra de la iniciativa de Petro

La reforma tributaria que propone el gobierno de Gustavo Petro sigue siendo la discordia en el ámbito político. Este miércoles, Cambio Radical manifestó que votarán en contra de la iniciativa propuesta por el presidente y presentada por su ministro de Hacienda. Los argumentos de la colectividad se basan, en que, a su parecer, los impuestos a ciertos productos afectan en realidad a las clases menos favorecidas y no a los más ricos, como asegura la nueva administración.

. @PCambioRadical votará en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del Presidente @petrogustavo.https://t.co/da6KFmUoMa pic.twitter.com/gUCTUQlB8j — Cambio Radical (@PCambioRadical) August 24, 2022

Como primer argumento, el partido asegura que la reforma incrementaría en un 10% o más “los precios de muchos de los productos básicos de la canasta familiar que consumen las personas de más bajos ingresos”. Para la colectividad, gaseosas y embutidos, productos cuestionados desde que se presentó la propuesta, son consumidos por los más pobres, argumentando también que en las bolsas y plásticos de un solo uso, que serían gravados con el 20%, es donde guardan su comida y por ende los desfavorecería aún más.

Lea también: El camino de la reforma tributaria hasta convertirse en ley

Otro de los puntos que enuncia el partido es que “la reforma pone en riesgo la estabilidad de más de 500.000 familias cafeteras del país al eliminarles la deducción del 40% de costos de mano de obra”. De la misma manera, sostiene que la iniciativa del gobierno realmente “deroga los incentivos otorgados para el desarrollo del campo colombiano”, con lo que afirman que serían los campesinos quienes se vean mayormente impactados por los aumentos de precios.

Asimismo, la decisión de Cambio Radical se centra en aspectos como las pensiones, en donde dicen que “grava las pensiones mensuales de más de 9 millones de pesos, obligando al pensionado a destinar entre una y tres mesadas al año para el pago del impuesto sobre la renta”. El partido manifiesta que la reforma tributaria eliminaría “los incentivos al ahorro voluntario en fondos de pensiones y en cuentas AFC”, haciendo que además se eleve “el impuesto de renta de los asalariados de ingreso mensual de más de $10 millones hasta en un 67%” y produciría “un efecto nocivo sobre el consumo, el ahorro y la inversión”.

Podría interesarle: Reforma tributaria: hay preocupaciones, pero buen ambiente

Para Cambio Radical, elevar las tasas de tributación a grandes empresas no sería benéfico, al menos no en las proporciones que plantea el gobierno, pues los incrementos para “las empresas y sus socios hasta un nivel que fluctúa entre el 60% y el 104% de las utilidades”. Con esto así, dice el partido, “frenará el crecimiento económico y causará desempleo y pobreza a lo largo y ancho del país”. También, hacen un llamado a la cartera, afirmando que “la reforma no plantea un plan de choque contra los $80 billones de evasión y contrabando, con metas específicas de reducción de estos fenómenos, que se conviertan en un compromiso ineludible del Ministerio de Hacienda”.

Por último, la colectividad resalta que la iniciativa del gobierno “no indica en que se van a gastar o invertir los $25 billones que pretende recaudar de los contribuyentes”. De la misma manera, señalan que la tributaria “no plantea un control del gasto público ni una lucha frontal contra la corrupción”.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político