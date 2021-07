“Reforma tributaria no es la que necesita el país”: Coalición de la Esperanza

La alianza alternativa indicó que el nuevo proyecto no corresponde a la reforma fiscal estructural de fondo pues no “se aborda el problema de la falta de progresividad de la estructura tributaria”, entre otras razones.

La Coalición de la Esperanza se unió a las voces críticas frente a la nueva reforma tributaria que anunció el Gobierno y que aterrizará en el Congreso el próximo 20 de julio. Al respecto, la alianza electoral alternativa manifestó que el proyecto fiscal “no es la verdadera reforma estructural que necesita el país”, porque, expresó, carece de varios elementos cruciales para la real recuperación económica de Colombia.

Si bien la coalición reconoció que la propuesta refleja cierta responsabilidad fiscal, " El déficit fiscal estructural no se ve afectado, no se aborda el problema de la falta de progresividad de la estructura tributaria, los esfuerzos de austeridad se dejan para después de 2022, y los esfuerzos que se van a hacer en materia de subsidios no son suficientes para paliar los problemas sociales que se enfrentan, en particular el principal drama de la ciudadanía, que es la falta de empleo de calidad”, señaló en un comunicado.

No obstante, indicó que esta nueva reforma recoge algunos planteamientos hechos por sus miembros y, añadió, que el contenido de este proyecto la afectación de los beneficios tributarios de la reformad de 2019.

“La reforma tributaria de 2019 otorgó a las empresas eran exagerados, particularmente los referentes a la disminución del impuesto a la renta y la devolución del ICA, aunque quedaros otros, como la devolución del IVA o la exención del IVA a los bienes de capital”, aseguró el bloque de aspirantes a la Presidencia. En ese sentido, los integrantes de la Coalición agregaron que les preocupa que esta propuesta no diferencie, en términos de responsabilidades con el fisco, a las empresas grandes y a las pequeñas y medianas. “A estas últimas no se les debería aumentar el impuesto de renta”, se lee en el documento.

Ahora, la Coalición de la Esperanza no escatimó en afirmar que esta iniciativa, que se sabe tendrá por nombre “Proyecto de Inversión Social”, representa, también, la fuerza de los manifestantes que durante largas semanas rechazaron en las calles la antigua reforma presentada por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien salió de su cargo luego de la negativa masiva que suscitó su texto.

“La Coalición se permite destacar que la movilización social tuvo efectos positivos pues frenó la intención inicial del gobierno de hacer tributar de manera regresiva a la clase media y a los más pobres de la sociedad. Hay que reivindicar que el gobierno tuvo que escuchar el clamor ciudadano”, resaltó.