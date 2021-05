Región metropolitana Bogotá- Cundinamarca: a un debate de avalarse su creación

Con 18 votos a favor y solo uno en contra (el del senador Gustavo Petro), la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto que busca la integración entre la capital del país, los municipios aledaños y la Gobernación de Cundinamarca. Pasa a octavo y último debate.

Luego de una larga discusión, algo habitual en las sesiones del Congreso, la Comisión Primera del Senado aprobó en segunda vuelta el proyecto de acto legislativo con el que se crearía la región metropolitana, conformada por Bogotá, municipios aledaños de Cundinamarca y la gobernación de ese departamento. La iniciativa, que llevaba desde mediados del año pasado en construcción y en debate, logró 18 votos a favor y solo uno en contra. Con ese resultado en séptimo debate, pasa a la plenaria de esa corporación para surtir su última discusión y, de ser vista con buenos ojos, hacerse realidad.

El proyecto busca modificar el artículo 325 de la Constitución que dicta que Bogotá, distrito capital, solo podrá conformar regiones metropolitanas con los municipios circunvecinos y una región solo con otros departamentos. Con la variación que buscan los congresistas, en cabeza de Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical y ponente del documento, esperan que los municipios, Bogotá, y Cundinamarca puedan ser una entidad administrativa de régimen especial, sin perder su autonomía regional. Así mismo, de aprobarse este proyecto, no se modificaría el régimen de financiación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), ni los municipios que componen su jurisdicción, reza en la ponencia.

El documento aprobado este jueves modificaría ese artículo para que quedará así: "El Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca, y los municipios de Cundinamarca que se asocien, con los que comparte dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, podrán conformar la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca bajo los principios de equidad territorial y convergencia socioeconómica, con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley. El Distrito Capital también podrá conformar una región administrativa con otras entidades territoriales de carácter departamental".

La discusión no estuvo exento de peros. El único voto en contra fue el del senador Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, quien considera que la aceptación de la iniciativa, sin una consulta popular previa preguntándole a los ciuadadanos de los municipios involucrados si están o no de acuerdo con esto, va en contra de la democracia.

Si bien Petro dejó clara su postura frente al proyecto durante todo el debate, respondió nuevamente rechazando la postura de la Comisión Primera de aprobarlo, luego de que la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, felicitara el acuerdo que representó la votación por la creación del área metropolitana. Aunque podía, Lozano decidió no participar en la discusión de la propuesta parlamentaria. Luego del resultado expresó su postura.

En primer lugar, manifestó que la iniciativa demostró como los 18 representantes a la Cámara que participaron en la aprobación de la iniciativa, que junta a "gente tan diferente como Gérman Navas Talero y José Jaime Uscategui", lograron construir el proyecto. Y, seguidamente, recordó como Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, continúo impulsando el proyecto a pesar de que él no lo había presentado, y "en lugar de hacer lo de siempre que si no lo hice yo, pues no lo voto", dijo. "Cundinamarca y Bogotá llevan años en esto y nunca se pueden poner de acuerdo por el 'síndrome de Adán', de yo sí tengo la razón. Tal vez todos tienen parte de la razón. Por eso es tan meritorio el proceso de este proyecto. Falta el último momento. Esto no salió por cuenta de alguien iluminado del cielo, sino que fue consensuado. Veo lo valioso que va a ser para el desarrollo de la región y del país", complementó la senadora Lozano.

A su turno, Petro le respondió: "Hubo un gran consenso de la casta política. No sé de la sociedad, hasta qué punto fue discutido entre concejales, líderes comunales. No vuelvo a insistir, no puedo creer que toda la casta política del país esté de acuerdo con acabar con la consulta popular. ¿O me cambió el país, o la democracia? Cómo puede haber esto sin preguntarle a la sociedad si entra a una asociación de esas o no. Me gustaría saber qué piensa el ciudadano... ¿Pierde su derecho a la consulta y está de acuerdo con ello? Y para eso debería haber una audiencia o un foro", comentó.

Y dijo de que va a transformar una proposición que no fue votada cuando debía y la va a convertir en una propuesta para el presidente del Senado, Lidio García, para "que realice la audiencia pública al rededor de este tema a ver si es cierto q es una concertación de la ciduadanía para cambiar reglas del juego, y no entre casta política y un gran empresariado", dejó constancia Petro.

A sus palabras, Roy Barreras, del Partido de la U, le replicó que el tema que pone sobre la mesa Petro da para otro debate, pero sobre la representación política en la democracia. "Eso requeriría que todo se votara en un estado de opinión, como proceso plebiscitario, de manera directa cada vez, sin apelar al filtro de la confrontación que da la democracia representativa", dijo. Añadió que, no obstante, la participación representativa "es más genuina en la medida en que la plebicitaria es más manipulable y lleva a regímenes extremos".

Y aunque la mayoría respaldó la propuesta, varios dejaron constancia de que lo hacían si la ponencia final que llegará a la plenaria del Senado contiene los cambios necesarios para que no quede una modificación extensa de ese artículo, sino algo condensado dentro de los parámetros de la ley. "Los congresistas dijeron que había que dejar claras las leyes para que no afecte a los municipios más pequeños de Bogotá. Ningún municipio ha querido hacer sociedad con Bogotá porque es un distrito y se traga los otros municipios. Pero, cuando entra la Gobernación de Cundinamarca a la región metropolitana se equilibran las cargas y la capacidad de concretar lo que los municipios piden", recalcó Varón.

¿Logrará hacerse realidad la región metropolitana? “Depende de lo que pase mañana. Si llegamos a un acuerdo se discute la próxima semana. Yo confío en que el Congreso aproveche una circunstancia inédita en Colombia, que es que Bogotá y Cundinamarca, que siempre han sido controversiales y han estado en desacuerdo, por primera vez están de acuerdo y quieren trabajar conjuntamente”, puntualizó Varón.