Regiones que eligen presidente no son las mismas que eligen Congreso: Registraduría

Informe: Análisis de la participación electoral 2014-2023 Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó un informe sobre la participación electoral en Colombia en las elecciones de Congreso de la República, presidencia y de autoridades locales entre los años 2014 y 2023.

El análisis apunta a que en los últimos 10 años aumentó la participación en las elecciones de Congreso y presidencia, especialmente en esta última. En 2014, un 39,7 % de los colombianos votaron en la primera vuelta presidencial, una cifra que aumentó al 55,0 % en la última elección de 2022; en la segunda vuelta, pasaron de votar el 47,6 % de los connacionales a un 58,2 %.

Mientras en las elecciones legislativas el crecimiento ha sido más moderado, la participación pasó de 44,1 % en 2014 a 48,0 % en 2022. Y las elecciones locales mantienen la participación más alta; no bajó del 60 % entre 2015 y 2023.

Lea también: Créditos y viejos conocidos de Petro: radiografía a gastos de Cepeda y Corcho en su consulta

Según el reporte, las poblaciones que más votan en la elección presidencial no son las mismas que votan al Congreso. Las ciudades y los departamentos más poblados eligen la presidencia, mientras que el Congreso se vota más en las regiones.

En presidencia, la mayor participación se concentra en los departamentos más poblados y en las grandes ciudades: Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Bogotá se ubican en un promedio de participación del 60 % entre 2014 y 2022.

En las elecciones legislativas, el patrón se invierte. Los niveles más altos de votación se registran en tres departamentos de la región Caribe (Sucre con 65,7 %, Córdoba con 60,8 % y Atlántico con 56,2 %), junto con Guainía y Vaupés. Por su parte, Caquetá, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Bogotá se ubican entre los de menor participación, alrededor o por debajo del 45 %.

Le puede interesar: Algunos gobernadores se bajan de la rebelión contra el Gobierno: sigue la puja

Otro de los tópicos que reveló el informe es la relación entre la violencia asociada al conflicto armado, medida a través de niveles de afectación territorial, y la participación electoral en los municipios del país.

En los municipios con mayor intensidad de violencia existe un patrón que registra niveles más bajos de participación; “esto se concentra en corredores regionales como Arauca, el Pacífico colombiano, el suroriente amazónico, subregiones de Antioquia, el sur de Córdoba y Bolívar y el Catatumbo, donde históricamente la relación entre ciudadanía, Estado y democracia ha sido más frágil”, agrega el informe.

Aunque existen excepciones, algunos territorios con alta afectación por la violencia mantienen niveles elevados de participación. Según la Registraduría, la violencia influye, pero no determina por sí sola el comportamiento electoral.

Le recomendamos: Registraduría avala nuevas candidaturas presidenciales: ¿de quiénes se trata?

La conclusión general del informe lleva a entender que en las votaciones donde más votaron los colombianos fue en la elección a alcaldías en 2019, donde el 60,6 % depositó su voto en las urnas. En el que menos participaron fue en la elección de primera vuelta presidencial de 2014, cuando Juan Manuel Santos se jugaba su reelección; en esa contienda solo salió a las urnas el 39,7 %.

El reporte también analizó la participación de los colombianos en el exterior. Durante la segunda vuelta de 2014, solo el 13,1 % de los connacionales fuera del país ejercieron su derecho al voto, mientras que en la misma vuelta, pero en 2022, la participación se duplicó y pasó al 31,5 %.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.