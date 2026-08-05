“Quiero invitar a que no se manipulen datos electorales”: Penagos le dejó mensaje a Petro

Registrador Nacional de Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 5 de agosto, el Registrador Nacional Hernán Penagos se refirió a los señalamientos de fraude por parte del presidente saliente Gustavo Petro sobre la jornada electoral del 21 de junio donde ganó Abelardo de la Espriella. En un comunicado de prensa, el funcionario señaló que las versiones sobre un fraude del Gobierno no tienen sustento técnico alguno.

El registrador rechazó las afirmaciones de fraude del presidente Petro, pues cree pretenden atribuir alteraciones de la voluntad popular a supuestos algoritmos o mecanismos informáticos, al recordar que el proceso electoral colombiano cuenta con garantías técnicas, jurídicas y ciudadanas que aseguran su transparencia.

Esto tras el último discurso del mandatario saliente, donde reiteró su narrativa sin pruebas de un supuesto fraude electoral que ya ha sido desmentido por misiones de verificación extranjeras y por entidades de control del país.

En medio de un relato sin pruebas concretas y no verificadas, el mandatario aseguró: “¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio, de Abelardo El Breve, ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno sino que la población colombiana lo haría renunciar".

Penagos explicó que las versiones que señalan supuestas alteraciones de los resultados con base en bloques matemáticos o secuencias de mesas de votación desconocen la forma en que está organizado el censo electoral en Colombia.

Lea también: Último discurso del presidente Petro desató polémica: se prepara para volver a la oposición

“Esa circunstancia ha ocurrido históricamente en Colombia. Hemos verificado los resultados del año 2022, donde fue triunfador el presidente Petro, así como los del año 2018, y en todos ellos ocurre la misma circunstancia [...] no hay duda alguna de lo que aquí se ha venido presentando ni de los resultados”, señaló Penagos.

También extendió una invitación a las empresas dedicadas a la verificación de datos para que analicen de manera independiente los resultados electorales.

“Quiero invitar a que no se manipulen los datos electorales, porque esta circunstancia está generando lenguaje de odio y amenazas contra la infraestructura de la Registraduría y contra el talento humano de miles de personas que han trabajado de manera muy juiciosa durante todo este año electoral”, agregó Penagos.

El registrador aseveró que más de 260.000 testigos estuvieron en todas las mesas durante las elecciones presidenciales del 21 de junio. “Pretender demostrar alteraciones de los resultados con base en algoritmos o código hash demuestra un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia y, al contrario, una falta de principios democráticos y de respeto por el Estado de derecho colombiano”, señaló.

Le recomendamos: Auditoría internacional concluyó que no existe evidencia de fraude en segunda vuelta

En la misma línea estuvo el informe final de la auditoría externa internacional presentado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el cual demostró que “no hay evidencia” de manipulación, fabricación o alteración sistemática de datos en las pasadas elecciones.

Esto se reiteró este martes, cuando el informe final de la auditoría externa internacional presentado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) demostró que “no hay evidencia” de manipulación, fabricación o alteración sistemática de datos en las pasadas elecciones.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.