Último discurso del presidente Petro desató polémica: se prepara para volver a la oposición

Presidente saliente, Gustavo Petro, en su último discurso en Soacha. Foto: Presidencia

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El presidente Gustavo Petro, quien deja el poder este 7 de agosto tras sus cuatro años de mandato, dio su último discurso público desde Soacha, Cundinamarca. La banda presidencial pasará este viernes a Abelardo de la Espriella, quien ganó la Presidencia con 12,9 millones de votos.

En ese sentido, Petro reiteró su narrativa sin pruebas de un supuesto fraude electoral que ya ha sido desmentido por misiones de verificación extranjeras y por entidades de control del país. Esto se reiteró este martes, cuando el informe final de la auditoría externa internacional presentado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) demostró que “no hay evidencia” de manipulación, fabricación o alteración sistemática de datos en las pasadas elecciones.

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“¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio, de Abelardo El Breve, ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno sino que la población colombiana lo haría renunciar", aseveró el presidente. Su relato sigue siendo verbal, pues pruebas concretas y verificables no ha presentado.

Además, respecto a lo que, según su criterio, debe suceder en este momento dijo que “ahora es el momento de detener lo que quieren hacer con las reformas sociales de Colombia, es esa prueba la que puede cementar una mayoría superior de la población colombiana que se expresará entonces en las próximas elecciones, pero es la lucha social de hoy, no la electoral, la que puede garantizar la atracción de las mayorías nacionales”.

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El presidente Petro deja el poder aún dentro de la lista Clinton y tras varios escándalos de corrupción que sucedieron durante su gobierno, que pasan desde el saqueo a la Ungrd hasta la polémica figura de Juliana Guerrero, y que incluso tocan a su círculo más cercano -incluyendo a Verónica Alcocer y a Nicolás Petro en otros presuntos casos de irregularidades en el manejo de dineros del Estado-.

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Por último, Petro dijo que que esta “no es esta la última manifestación sino la primera de la resistencia popular de Colombia, que viva Colombia potencia mundial de la vida, el país de la belleza, viva la Colombia con vida y libertad siempre, siempre y siempre gracias”.

Al finalizar el discurso y despedirse del poder, su hija, Antonella Petro tomó los micrófonos y expresó: “Y lo digo orgullosamente, se llama Gustavo Petro y fue nuestro presidente”.

Al salir de la Casa de Nariño, Gustavo Petro entra nuevamente en la oposición, y se está a la expectativa del papel que tome en ese panorama junto al senador y excandidato, Iván Cepeda. su último discurso, marca la línea que emprende.

Por su parte, tras estas declaraciones, las reacciones del gobierno entrante no se hicieron esperar. Pues se asegura que se está atentando contra la democracia.

En esa línea, Enrique Gómez, senador por Salvación Nacional y cercano a De la Espriella, aseguró que “el sobrenombre de “Abelardo el Breve” que Petro pone sobre nuestro presidente, sumado a la propuesta de crear unas “guardias libertadoras”, no es más que el terrorismo cantado por parte de los enemigos de la democracia. La Patria Milagro no cederá ante las amenazas de violencia de quienes se declaran demócratas solo cuando ganan".

Además, Daniel Briceño, representante del Centro Democrático dijo: “El país debe unirse para detener esta violación contra el país”.

En ese sentido, Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, manifestó que “la oposición, Petro y Cepeda, no reconocen al Presidente De La Espriella”, rechazando la desobediencia civil pacífica, puesto que considera que se está incitando a otro tipo acciones.

Lo cierto es que Petro sale del poder en medio de este nuevo choque y las polémicas declaraciones sobre el no reconocimiento de las elecciones que perdió la izquierda que él representa, y sobre las cuales toda la institucionalidad nacional y las misiones de verificación internacionales confirmaron que se hicieron con total idoneidad.

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