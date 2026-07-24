Así fue el traslado de la espada de Bolívar: Petro lideró uno de sus últimos eventos

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro (c), reacciona junto a integrantes de su gabinete ministerial este viernes, a su llegada a la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá (Colombia). La espada del Libertador Simón Bolívar retornó a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de uno de los últimos actos oficiales de Petro. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La espada de Bolívar, uno de los símbolos de la Presidencia de Gustavo Petro, hizo un recorrido de menos de una hora para llegar a la Quinta de Bolívar. Detrás, tenía una delegación liderada por el mismo presidente, quien se refirió a ese objeto en su intervención, en la que lanzó críticas contra su sucesor, Abelardo de la Espriella, y volvió a cerrarle la puerta a una posesión hecha en una guarnición militar.

“Discúlpenme los militares presentes, pueden escucharme, no debatir, porque está prohibido por la constitución, solo analizarlo; pero sí toda la ciudadanía que me acompaña aquí y todo el pueblo colombiano, cualquiera que hay sido su decisión. Nosotros no podemos permitir que la espada de Bolívar se ensucie o se envaine, y se ensucia con las tiranías”, señaló el jefe de Estado.

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En un discurso de poco más de 20 minutos, Petro volvió a defender su legado en el Ejecutivo. No solo se refirió a la reforma agraria, también tocó temas de transición energética, cambio climático y la inversión en centros educativos públicos. Y fue más allá, pues usó parte de su intervención para lanzar pullas a Estados Unidos y señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de buscar “cómo echar a la cárcel a quienes [han] levantado [sus] banderas de libertad”.

En ese punto, aseguró que “las cinco repúblicas de Simón Bolívar están en proceso de perder su independencia y convertirse de nuevo en virreinato”. Según el mandatario, este punto es reforzado por la ciudadanía estadounidense que tiene el mandatario electo —que en instancias judiciales y administrativas han negado que sea un impedimento para encabezar el Ejecutivo— y porque siguiendo la línea de las denuncias que ha hecho en el pasado, señaló que la victoria de De la Espriella “obedece directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

“Ya no hay independencia nacional a partir del 7 de agosto. Por eso, el 20 de julio decidimos levantar el segundo grito de independencia y nos acompañó el pueblo y el Ejército, porque hoy toda la fuerza pública sigue bajo mis órdenes como comandante supremo, ordenado por la Constitución de Colombia y por el pueblo. Eso cesará ante un juramento falso”, agregó.

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Sobre esa fecha, el mandatario ordenó a las guarniciones y establecimientos militares no “alistar ni una sola silla ni un solo espacio de una instalación militar” para “posesiones de civiles que se tienen es que posesionar es ante el pueblo y no ante las armas”. Esta es una respuesta directa a la intención de De la Espriella de hacer el juramento presidencial en una instalación militar en el Cauca.

Hasta el momento, el Senado ha aprobado que el Congreso se traslade a ese departamento. Todavía falta el visto bueno de la Cámara de Representantes y, como lo ha dicho el secretario del Legislativo, Diego González, queda en manos del jefe de Estado si se puede realizar en una guarnición.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste hasta el último segundo que sea presidente para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia. Después de [eso] verán qué hacen. No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la República”, agregó el mandatario.

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Al final de su intervención, Petro instó a su sector político a “alistarse” para asumir la oposición y, en esa vía, “lograr que la vida sea posible en el mes de diciembre cuando estalle lo peor de lo que llaman el ‘meganiño’”. El presidente ha dicho que, después de salir de la Casa de Nariño, tomará un tiempo de “vacaciones”, pero después de eso estará listo para convertirse, incluso, en la cabeza del Pacto Histórico.

En el evento, lo acompañaron la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani; la canciller Rosa Villavicencio; la ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del Dapre, Nhora Mondragón; y el jefe de despacho, José Raúl Moreno. Incluso, la representante Andrea Vargas (Pacto Histórico) y el exministro de la Igualdad, Luis Alfonso Acosta, estuvieron en la comitiva.

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