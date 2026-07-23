Senado aprobó citación a control político a CNE, Registraduría y Fiscalía por las elecciones

Los jefes de la organización electoral, la Fiscalía y entes de control fueron citados a control político. De izquierda a derecha: la fiscal Luz Adriana Camargo; el procurador Gregorio Eljach; el registrador Hernán Penagos; el presidente del CNE, Benjamín Ortiz; y la defensora Iris Marín. Foto: Archivo Particular

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Ya fue aprobada la primera proposición de debate de control político en el Congreso. En el Senado se citará a la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría para responder sobre las votaciones del pasado 21 de junio, la fecha de la segunda vuelta presidencial.

Fueron dos proposiciones radicadas en el Congreso. La que se avaló fue la del senador Héctor Olimpo Espinosa (Partido Liberal), insiste en las denuncias de presiones al electorado en regiones azotadas por la violencia y señala que estos hechos ameritarían una “investigación seria y exhaustiva”.

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“Hubo una concentración extraordinaria del voto en favor de un candidato”, señaló Espinosa.

Otra fue radicada este lunes por el Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. Allí, insistieron en sus señalamientos de presunto fraude electoral y piden rendir “explicaciones sobre las decisiones administrativas, jurídicas y técnicas adoptadas durante el proceso electoral, particularmente en relación con la administración del escrutinio, la auditoría de los sistemas tecnológicos utilizados” y, entre otras cosas, “las medidas implementadas para garantizar la transparencia, publicidad y verificabilidad del resultado electoral”.

“El debate tendrá por objeto establecer si las autoridades electorales observaron plenamente los deberes que les imponen la Constitución y la ley para garantizar que a voluntad popular fuera construida mediante y procedimiento transparente, auditable y susceptible de control ciudadano, judicial e institucional”, se lee en la proposición, que también pide que el CNE responda el cuestionario.

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Por el momento, la única que ya tiene el visto bueno es la del Senado y a ella se sumó la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico), quien reiteró las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude electoral. Al oficializarse la citación quedarán en firme las preguntas que se responderán por parte de la organización electoral, el ente acusador y los órganos de control.

En todo caso, ya iniciaron en forma las sesiones del Senado, mientras que la Cámara de Representantes comenzará a oficiar desde el martes de la próxima semana. Incluso, la corporación que sesionó este miércoles ya le dio el visto bueno al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que posesione en el Cauca. Eso sí, quedará en veremos la posibilidad de que se haga en una guarnición militar y falta todavía que la cámara baja tome una decisión al respecto.

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