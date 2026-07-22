De la Espriella lanzó mensaje sobre Clan del Golfo y corrupción tras empalme en Montería

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, en su empalme regional en Córdoba. Foto: Archivo Particular

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Acompañado por su gabinete y varios mandatarios regionales, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, llevó a cabo su empalme territorial en Montería (Córdoba). Desde allá, reiteró su mensaje de “gobernar desde las regiones” y volvió a referirse al Clan del Golfo, a cuyos cabecillos advirtió que adoptaría una estrategia de “mano dura”.

“Ahora vuelvo a mi tierra como presidente electo y le he dicho a los alcaldes con total claridad: yo soy el presidente de todos los colombianos, sin distinguir ideología. Ya la campaña pasó, el que no votó, no votó, y no pasa nada, porque ahora soy el presidente de todos los colombianos. Vengo a darle la mano a cada uno de los 30 municipios de este departamento que tienen problemas muy graves en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de falta de oportunidades, en materia de trabajo digno, salud, agua potable y saneamiento básico”, aseguró.

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En el encuentro, De la Espriella estuvo junto a la consejera para las regiones designada, Valerie Lafaurie. Encabezando esa mesa también estuvieron otros nombres claves designados para el gobierno entrante: Carlos Ríos, secretario general de Presidencia; Nicolás Gómez Arenas, jefe de despacho; y el próximo jefe de la cartera del Interior, Rodrigo Lara. Eso sí, a la entrada lo recibieron el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen.

Tanto ellos como los alcaldes de todos los municipios cordobeses presentaron a De la Espriella una lista de los proyectos prioritarios para el gobierno entrante. Entre ellos estuvieron la construcción de nuevos colegios, iniciativas de vivienda y la ampliación del aeropuerto Los Garzones, en la capital de Córdoba.

Además, el presidente electo prendió las alertas por presuntos hechos de corrupción en entidades nacionales que tienen presencia en ese departamento. Allí mencionó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Agrosavia, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Universidad del Córdoba y el SENA.

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Al final, en sus declaraciones, el jefe de Estado entrante le envió una advertencia a los jefes del Clan del Golfo. Según dijo, “tienen 17 días para someterse y si no se someten a la justicia, [les va] a dar de baja, como en derecho corresponde”.

Incluso, desde allá también anunció que buscaría que la capital del Atlántico, Barranquilla, fuera reconocida como “capital alterna” de Colombia. En esa ciudad, De la Espriella tiene su centro de operaciones y ha anunciado que desde allá despachará en estos próximos cuatro años de gobierno. De acuerdo con él, se trata de una movida que viene justificada en su discurso de “gobernar desde las regiones”.

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Mientras eso ocurría, De la Espriella tuvo su primera victoria en el Congreso. El Senado aprobó la proposición que avalaba el desplazamiento del Legislativo hacia el departamento del Cauca para la posesión del 7 de agosto. Eso sí, falta todavía el visto bueno de la Cámara de Representantes e incluso fijar si esta puede o no ocurrir en una guarnición militar o, por el contrario, tendrá que ser en un recinto civil.

Lo cierto es que, según relevó Caracol Radio, quien sería el próximo director del Dapre, Andrés Barreto, llegó a la Casa de Nariño este mismo miércoles. El empalme entre ambos gobiernos sigue en pausa, tras una decisión del mismo De la Espriella, pero tendrá que establecerse un canal de comunicación para ultimar los detalles de la posesión.

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