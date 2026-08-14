Registraduría anuncia plan especial para agilizar procesos en zonas afectadas por terremoto

Registrador Nacional de Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció una serie de medidas para agilizar los procesos de atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El alto funcionario señaló que ya se encuentran en marcha acciones para la identificación de las víctimas de la emergencia y suplir las necesidades de documentación.

Desde Cartagena, luego del Congreso convocado por la Andi, Penagos indicó que su entidad ya avanza en procesos de identificación en todos lo municipios afectados por el terremoto. “Estamos ubicados frente a hospitales, albergues y diferentes lugares para que la ciudadanía pueda obtener su documento de identidad sin mayores contratiempos. Tenemos inclusive un vehículo que está recorriendo las calles de Pereira acercándose a la ciudadanía que ha perdido sus documentos”, dijo.

Le sugerimos: Uribe también defendió votación del Centro Democrático para dejar salir a Petro del país

Acto seguido el registrador señaló que a raíz del terremoto varias sedes de la entidad quedaron seriamente afectada e incluso será necesaria la reconstrucción de algunos puntos en varias ciudades. Hubo “afectaciones en un número importante de sedes en el Eje Cafetero, en especial en Caldas y en Risaralda. La Registraduría especial, por ejemplo, no hay posibilidad de recuperarla, tendremos que volver a reconstruirla. Por tanto, estamos buscando la manera de prestar el servicio sin mayores dificultades”, dijo Penagos.

En ese contexto indicó que ya fueron activados protocolos para la expedición de registros de defunción de las víctimas de este terremoto. “A raíz de estas circunstancias, muchas personas necesitan el registro civil de defunción de sus seres queridos para proseguir algunos trámites en uno y otro sentido”, agregó.

¿Cómo funcionara el protocolo?

La Registraduría manifestó que los protocolos pretenden ser rápidos para la expedición de los registros. “En la página estamos definiendo los lugares donde se está prestando el servicio de identificación; con las alcaldías municipales estamos trabajando y vamos a hacer también jornadas de identificación para que toda la ciudadanía pueda obtener esos documentos de manera gratuita”, dijo el registrador.

En ese sentido, y al tratarse de personas que tuvieron pérdidas severas, Penagos agregó que “gratuitamente vamos a entregar todos estos documentos de identidad”.

Lea: Abelardo de la Espriella propone un “plan Marshall” para reconstruir Chocó tras terremoto

En el paso a paso dijo que, “como dice la ley, documentos antecedentes que tienen que ver con los certificados de los inspectores cuando se trata de lugares alejados o de quienes están al frente o evidenciaron, digamos del punto de vista médico, la circunstancia”.

Ese organismo espera a cerrar la ventana de búsqueda y rescate en todos los departamentos para que, una vez inicien los protocolos de remoción de escombros la Registraduría pueda “avanzar muy rápido para que sus seres queridos puedan tener sus registros de defunción, para activar seguros, para poder realizar actividades relacionadas con sucesiones y para todo lo que se requiere en los registros civiles”.

“Estamos dando las indicaciones del caso y cualquier persona que tenga alguna duda sólo tiene que escribirle a la Registraduría para salir adelante sin mayores problemas. (...) Las células digitales aún se mantienen junto con las células que son anteriores, donde tenemos los dos mecanismos”, agregó el registrador Penagos.

Por último manifestó que “seguimos con las cédulas que están expedidas en materiales diferentes. Luego, las dos cédulas se van a mantener en el país y seguirán en ellas hasta que haya un cambio legislativo”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.