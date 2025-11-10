Logo El Espectador
Registraduría lamentó fallecimiento de funcionarios que se accidentaron en Vaupés

La entidad informó que tres servidores murieron luego de que la avioneta en la que se trasladaban hacia Mitú se accidentó en zona selvática. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

Redacción Política
10 de noviembre de 2025 - 11:01 p. m.
Avioneta que transportaba funcionarios de la Registraduría.
Foto: Registraduría
La Registraduría Nacional informó este lunes que una avioneta que cubría la ruta Yavaraté - Papanaua - Bocoa - Mitú, en Vaupés, se precipitó dejando como víctimas fatales a tres funcionarios de la entidad que realizaban labores misionales. Los tres servidores eran Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes hacían parte de la delegación departamental de la Registraduría.

“Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Lea también: Conservadores buscan frenar crisis por candidaturas de Efraín Cepeda y Felipe Córdoba

Penagos también agradeció a todos los funcionarios de la entidad en el territorio nacional por su labor y compromiso con la democracia, pese a los desafíos de movilidad para llegar a zonas apartadas del país. Hasta el momento solo se conoce que la aeronave era una avioneta HK 641 de Nativa Air.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la avioneta que transportaba a los funcionarios de la Registraduría perdió contacto con los centros de control aproximadamente dos minutos después de despegar con destino al aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú. Horas después, la entidad confirmó que la aeronave fue encontrada totalmente incinerada y que no había sobrevivientes entre los cuatro ocupantes: los tres funcionarios y el piloto.

No se pierda: Pacto Histórico da detalles sobre fusión y conformación de listas al Congreso

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

