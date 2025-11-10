Registraduría lamentó fallecimiento de funcionarios que se accidentaron en Vaupés

Avioneta que transportaba funcionarios de la Registraduría. Foto: Registraduría

La Registraduría Nacional informó este lunes que una avioneta que cubría la ruta Yavaraté - Papanaua - Bocoa - Mitú, en Vaupés, se precipitó dejando como víctimas fatales a tres funcionarios de la entidad que realizaban labores misionales. Los tres servidores eran Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes hacían parte de la delegación departamental de la Registraduría.

“Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Lamentamos el accidente de la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú.



En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia… pic.twitter.com/DkQfEO3j08 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 10, 2025

Penagos también agradeció a todos los funcionarios de la entidad en el territorio nacional por su labor y compromiso con la democracia, pese a los desafíos de movilidad para llegar a zonas apartadas del país. Hasta el momento solo se conoce que la aeronave era una avioneta HK 641 de Nativa Air.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la avioneta que transportaba a los funcionarios de la Registraduría perdió contacto con los centros de control aproximadamente dos minutos después de despegar con destino al aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú. Horas después, la entidad confirmó que la aeronave fue encontrada totalmente incinerada y que no había sobrevivientes entre los cuatro ocupantes: los tres funcionarios y el piloto.

