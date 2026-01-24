Registraduría pide aclaración al CNE sobre quiénes pueden participar en consultas de marzo

Registrador Nacional, Hernán Penagos. Foto: Richard Alberto León Muñoz

La Registraduría, en conjunto con la Procuraduría y la Contraloría elevaron una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se aclare si aquellas personas que participaron en la consulta del Pacto Histórico, el 26 de octubre del año pasado, pueden participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, día en el que también se darán las elecciones legislativas.

La inquietud involucra específicamente a los aspirantes a la presidencia Iván Cepeda y a Daniel Quintero, quienes tras ir a las urnas el 26 de octubre manifestaron su intención de participar en la consulta del Pacto Amplio, conformada por ellos, Roy Barreras y Camilo Romero, hasta el momento.

El caso de Quintero tiene matices, pues tras anunciarse que se retiraría de esta consulta del 26 de octubre de manera tardía, el tarjetón quedó con su rostro y recibió votos en la consulta, por lo que el debate sobre si participó o no, sigue abierto.

En la carta dirigida al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, se lee: “¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 ser parte de las consultas del 8 de marzo de 2026? [...] Es necesario tener certeza jurídica". Además, se aclara que la aclaración sobre si es posible o no su participación quede en firme “con antelación al cierre de inscripción de los precandidatos”.

Antes del envío de esta comunicación tanto Quintero como Cepeda ya se habían manifestado al respecto dejando en claro que irían firmes a las consultas de 8 de marzo. El exalcalde de Medellín sostuvo que desde su campaña se “sentían fuertes” en los argumentos que tenían para defender su participación en esta consulta y por su parte el actual senador sostuvo que no existe ninguna razón por la que deba impedirse su candidatura pues “la consulta del 26 de octubre fue una consulta partidista y no interpartidista”.

