Tras tres semanas de inscripción de grupos significados, la cifra llega a los 216. Un incremento del 91,15 % frente a…

El pasado 31 de octubre se dio inicio al calendario electoral, con el registro de cédulas de ciudadanos y registro de comités inscriptores de candidaturas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco para las elecciones territoriales de 2027, que van hasta el 30 de junio de 2027, misma fecha en que se abre la inscripción de candidatos a los diferentes cargos.

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Tras tres semanas de inscripción de grupos significados, la cifra llega a los 216. Un incremento del 91,15 % frente a procesos anteriores, con cifras como 113 comités registrados para las elecciones de autoridades territoriales de 2023 con corte a noviembre de 2022, cuando se habían registrado 113.

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📲📰 Para las elecciones territoriales 2023, a noviembre del año anterior se habían registrado 113 comités, lo que representa un incremento del 91,15 % frente al proceso electoral actual, para el cual se han registrado 216 comités.



El registro de comités inscriptores de… pic.twitter.com/hXUXrIX7U4 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 25, 2026

“Este incremento nos exige fortalecer nuestras capacidades técnicas, operativas y humanas para responder al volumen de firmas que deberán ser revisadas. La Registraduría Nacional tiene el compromiso de procesar y verificar cada uno de estos apoyos ciudadanos con absoluto rigor, garantizando la eficiencia y oportunidad del proceso”, indicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

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