Por qué la Registraduría suspenderá entrega de documentos: esto dice la entidad

Desde este viernes, la Registraduría no entregará documentos de identidad. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, por “transparencia y seguridad” durante las elecciones de los consejos municipales y locales de Juventud, están suspendidos los servicios de registro civil e identificación en todo el país desde este miércoles.

A partir de este viernes, luego de las 3:00 p.m., la suspensión también aplicará a la entrega de documentos de identidad. Ambos servicios no se reanudarán sino hasta el próximo martes, 21 de octubre, a las 8:00 a.m. en el horario habitual de la entidad.

Puede leer: Lo que no se vio en la agitada sesión de la Cámara que aprobó el presupuesto de 2026

En ese sentido, la Registraduría hizo una invitación a las personas, particularmente a los jóvenes que votarán este domingo, para que consulten el estado de sus documentos y los reclamen. Para este momento hay 585.771 documentos de identidad pendientes por ser entregados en toda Colombia.

“Es fundamental que los ciudadanos cuenten con su documento de identidad para poder ejercer su derecho al voto en estas elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud el próximo domingo, 19 de octubre”, indicó la entidad que dirige Hernán Penagos en un comunicado.

También: Gaviria, Cabal, Luna, Olimpo y Córdoba dicen que continuarían del Gobierno Petro

Para el proceso de este domingo hay 11 millones de jóvenes que podrán participar que elegirán entre cerca de 45.000 candidatos postulados por partidos, movimientos y procesos organizativos. Ante el resultado de 2021, en las primeras elecciones a consejos de juventud en los que la abstención estuvo cerca del 90 %, no solo los entes electorales, sino el propio Gobierno han hecho llamados a que haya una participación masiva.

En tres días, los jóvenes entre 14 y 28 años acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud. La Registraduría confirmó este miércoles cuántos testigos electorales participarán en ese proceso, vigilando el proceso para acreditar la normalidad de las elecciones. En total, habrá 43.955 que participarán en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras.

Le puede interesar: Estalla pelea en la coalición de cristianos y centro por cabeza de lista al Senado

El 67 % de los testigos, es decir, 29.606, fueron acreditados por partidos y movimientos políticos. 12 % (5.236) fueron presentados por “procesos y prácticas organizativas formalmente establecidas”. Y el restante 21 % (9.113) fueron presentados por listas de jóvenes independientes. La mayoría de testigos estarán en Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia: 5.481, 4.418 y 4.138 testigos, respectivamente.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.