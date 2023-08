“Remplazaron al personal técnico por activistas”: críticas por posible remezón de ministros

Desde la oposición criticaron los posibles cambios que verían en las próximas semanas en el gabinete ministerial. Foto: Archivo

Luego de que el presidente Gustavo Petro le ordenara a sus ministros solicitar la renuncia de los directores de las entidades adscritas a cada una de sus carteras por falta de resultados y baja ejecución, desde la oposición han hecho críticas y señalan que se trataría de un mal nombramiento de funcionarios.

El exministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que este posible remezón en los ministerios respondería al nombramiento de “activistas” en lugar de personas con manejo técnico de los temas: “¿Y qué querían? Botaron el personal técnico de los ministerios y los reemplazaron por activistas. Se les advirtió, pero no les importó. Ahí tienen su resultado. Y los pobres colombianos a aguantar”.

La senadora del Centro Democrático (CD) María Fernanda Cabal escribió una corta frase en su cuenta de Twitter, luego de que se conociera que varios ministros ya estaban pidiendo las renuncias a su equipo: “Petro no fue capaz”.

Petro NO fue capaz — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 16, 2023

Gabriel Velasco, exsenador de la misma colectividad, cuestionó las capacidades de los equipos ministeriales: “El problema de desgobierno y falta de ejecución, no se resuelve pidiendo la renuncia de todo el mundo. ¿No será más bien, que no estaban preparados para gobernar?”.

Como una estrategia del gobierno Petro para que los partidos apoyen sus reformas sociales en el Congreso calificó el representante del CD Andrés Forero la solicitud de renuncias: “¿Realmente tiene que ver con la baja ejecución del gobierno o es un nuevo chantaje del presidente, esta vez más discreto, a los partidos para que le apoyen sus reformas?”.

¿La solicitud de renuncia a los viceministros y directores de entidad realmente tiene que ver con la baja ejecución del gobierno o es un nuevo chantaje del presidente, esta vez más discreto, a los partidos para que le apoyen sus reformas? — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) August 16, 2023

Otra de las reacciones que se vio en las redes, esta vez no de la oposición, fue la del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, quien celebró la orden del primer mandatario escribiendo “Por fin! Buenísimo!!!”.

En la mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien desde el 7 de agosto le dio ultimátum a sus viceministros y les dio un plazo para mostrar resultados, se refirió a las críticas y afirmó que se trata de una movida normal cuando no hay resultados en las carteras. “Si usted no logra con sus viceministros que la gente se mueva, hay que hacer cambios porque hay que responderle al presidente. Si la persona no está haciendo bien las cosas en la ejecución, hay que darle paso a otra”, mencionó en Blu Radio.

