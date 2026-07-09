Alfonso Prada renuncia a la embajada de Colombia en Francia; sale el 6 de agosto

Ministro del Interior, durante la radicación del proyecto "Ley de sometimiento a la Justicia" ante el Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, presentó este 9 de julio su carta de renuncia ante el presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Villavicencio. El funcionario fue el primer ministro del Interior de la administración actual, pero llevaba en el cargo de embajador desde julio de 2023.

“Quiero agradecerle la confianza que me brindó al designarme para ejercer el cargo de embajador de Colombia ante la República de Francia, con concurrencia ante el Principado de Mónaco”, señaló Prada en su misiva.

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El embajador saliente señaló que entregará un informe de gestión ante el ministerio de Relaciones Exteriores sobre los casi tres años que estuvo al frente de esta institución, para que este pueda ser entregado a la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

En su misiva, el funcionario asegura que estará al frente de la embajada en Francia hasta el último día de mandato del presidente Gustavo Petro; por ello dejará su puesto el 6 de agosto, tres años y 29 días después de ocupar esta silla.

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Prada estuvo ocho meses a cargo del Ministerio del Interior y salió a finales de abril de 2023 en medio de la crisis política de la coalición de gobierno. A pesar de que asumió como embajador en julio de ese año, el funcionario fue reubicado una semana después de ser apartado de la cartera de Interior.

Tras la negativa de los partidos Conservador, Liberal y La U de respaldar la propuesta que lideraba Carolina Corcho, el presidente disolvió la coalición mayoritaria y anunció varios cambios en su gabinete. En ese momento, además de figuras cercanas a las tres colectividades, el mandatario sacó a otros ministros que se veían más cercanos a su plan de gobierno, como la misma Corcho y Alfonso Prada, quien fue reemplazado por Luis Fernando Velasco, hoy imputado por el escándalo de la UNGRD.

Esta es la carta de renuncia presentada por Prada:

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