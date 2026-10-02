Representantes a la Cámara plantean unificar las direcciones administrativas del Congreso

En medio de las discusiones de austeridad por las que pasa el país, especialmente con una administración que plantea recortes en el Estado, los representantes a la Cámara por el Centro Democrático Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño y Jaime Arizabaleta anunciaron un proyecto de ley para fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara con el fin de crear una única dirección administrativa del Congreso de la República con el fin de ahorrar costos a nivel administrativo.

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Según los parlamentarios, la medida le ahorraría al Estado cerca de $300.000 millones en burocracia, además de agilizar los trámites internos del legislativo y la nueva dirección sería escogida por el Congreso en pleno.

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“Hemos exigido al Gobierno Nacional disminuir el tamaño del Estado y del gasto público, pero el ejemplo debe empezar por la casa. Radicaremos un proyecto de ley que busca eliminar las direcciones administrativas de Senado y Cámara y crear una dirección única. Llegó la hora de aportar y disminuir el tamaño del Estado”, afirmó el representante Miguel Ángel Pinto. "El Congreso tiene que dar ejemplo", añadió Briceño durante el debate, al advertir que existe una duplicidad con sueldos excesivos y burocracia entre ambas corporaciones.

Junto a los representantes @MiguelPintoRep y @jarizabaletaf propusimos unificar las dos direcciones administrativas de Senado y Cámara para ahorrarle al país 300 mil millones de pesos en burocracia y gasto.



El Congreso también debe dar ejemplo de AUSTERIDAD pic.twitter.com/iZQwiIXzbN — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 1, 2026

La propuesta la dio a conocer el representante Briceño en el primer debate del presupuesto general de la nación para 2027 en la Cámara, donde le presentó al ministro Miguel Gómez al mencionar que "decirle al ministro que ad portas que llegue la Ley de rescate le vamos a presentar una propuesta a este congreso para acabar la duplicidad que hay en las direcciones administrativas […] todos estamos pidiendo recursos, que nos acompañen para que haya una dirección administrativa en el Congreso". Los congresistas anunciaron que la propuesta llegará al despacho del ministro de Hacienda la próxima semana, antes de que se presente la ley de rescate. En ese sentido, hicieron un llamado a sus colegas para que acompañen la iniciativa.

Aunque El Espectador pudo conocer que esta medida no sería vista con buenos ojos en los pasillos del Capitolio, debido a que significa recortes en la planta del Congreso.

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