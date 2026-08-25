Pacto Histórico llega a acuerdo para apoyar a Guillermo Rivera en el CNE: así se definió

Guillermo Rivera fue embajador en Brasil en el gobierno de Gustavo Petro. También fue ministro del Interior en la administración de Juan Manuel Santos.

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El Pacto Histórico presentó una plancha de tres candidatos para el Consejo Nacional Electoral. La movida termina de sellar el respaldo del partido de izquierda a Guillermo Rivera, candidato En Marcha y exministro del Interior, y con ello quieren aumentar su participación en el órgano con la votación de este martes.

De acuerdo con la misiva presentada ante la mesa directiva del Congreso, el Pacto Histórico, En Marcha y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) llegaron a un acuerdo para presentar de manera conjunta una sola plancha de candidatos. En ella, están Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Guillermo Rivera, quien se sumó en las últimas horas tras recibir el visto bueno de la izquierda petrista.

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Tanto Rusinque como Bautista fueron elegidas en una deliberación en la noche de este lunes en la que participó el expresidente Gustavo Petro, quien apoyó los dos nombres frente al resto de candidatos. Inicialmente, el exrepresentante Alirio Uribe sería el que ocuparía el puesto que hoy tiene Bautista, pero el exjefe de Estado determinó que sería la exdirectora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Juan Felipe Harman la que llegaría al CNE.

Lo de Rivera también se movió en las últimas horas. Este lunes, el exembajador en Brasil contactó a varios congresistas para lograr su apoyo en la votación del Congreso en pleno y, si bien números como los de las curules de paz le negaron su respaldo, lo consiguió por la vía de la izquierda, a la que se sumaría el sector de Alianza Verde del que hace parte el senador Ariel Ávila.

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Lo cierto es que, hasta el momento, el Pacto Histórico tiene seguro el mantenimiento de sus dos asientos, que hoy están ocupados por Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, a través de los votos de sus propios congresistas. Como cada 33 legisladores se define un puesto, entre los 69 de su bancada se aseguran esas sillas.

La votación del resto de los asientos se definiría con los tradicionales y el oficialismo. El Centro Democrático tendrá a Nubia Stella Martínez y Plinio Alarcón (quien llegó por vía del acuerdo con el partido cristiano MIRA). El Partido Conservador se irá con el exrepresentante Juan Carlos Wills —con el apoyo del director de la colectividad, el exsenador Efraín Cepeda— y La U con el exsenador Juan Felipe Lemos, quien se quemó tras ser la cabeza de la lista al Senado en las elecciones del Congreso. El exrepresentante Silvio Carrasquilla es la cuota liberal.

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Dependiendo de cómo se defina lo de Rivera a voto limpio, estaría peligrando el puesto de José Antonio Parra, de Salvación Nacional, y el exrepresentante Gersel Pérez (de línea charista) en Cambio Radical. En caso de que el exministro del Interior no llegue, ambos tendrían un puesto asegurado.

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