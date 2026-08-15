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Restrepo y Lara lideran reuniones con autoridades locales en Risaralda tras el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantan reuniones en el departamento de Risaralda. Esto sigue.

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Redacción Política
15 de agosto de 2026 - 07:44 p. m.
Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior Rodrigo Lara.
Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior Rodrigo Lara.
Foto: Ministerio del Interior
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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se encuentran en Risaralda atendiendo las necesidades del departamento luego del terremoto de 7,4 que desencadenó una crisis humanitaria. Este sábado se reunieron con las autoridades locales de los municipios del departamento.

“Nos preocupa mucho la situación de los bienes públicos y en segundo lugar pues, hemos pedido un censo para llevar a cabo un proyecto de vivienda de reconstrucción del departamento. El presidente me ha encargado básicamente el departamento de Risaralda para la atención inmediata de la catástrofe”, dijo Lara.

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Por su parte, Restrepo aseguró junto a Lara y a su esposa, Tatiana Céspedes, que “estamos aquí porque tenemos que realizar un esfuerzo de acercamiento con esas comunidades, sobre todo rurales, del departamento de Risaralda, que tanto están sufriendo”.

Y agregó: “Vamos a estar en los municipios de Apía, de La Virginia, de Santuario en el departamento de Risaralda y después iremos también a la ciudad de Cartago en el norte del Valle del Cauca, el compromiso tiene que ser el acompañamiento con ayudas humanitarias por eso también con la participación de Tatiana en delegación de la primera dama de la nación somos conscientes de que hoy el pueblo de Risaralda necesita esta atención”.

Además, el pasado viernes De la Espriella estuvo en e Valle del Cauca, donde terminó el recorrido por los territorios más afectados y los anuncios se enfocaron en la recuperación de la infraestructura de unidades médicas. “Hemos dispuesto con la ministra de Salud la asignación de recursos para la dotación de la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle por COP 4.386 millones”, dijo el presidente.

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En esa visita agregó que se suscribió un acuerdo para la reconstrucción del Hospital San Rafael del municipio El Águila. “Hemos decidido destinar una asignación de recursos el arrendamiento de infraestructura que garantice la prestación de servicios del Hospital Universitario del Valle”, señaló. El mandatario indicó que se buscará recuperar la totalidad de la operación sanitaria del departamento.

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Por Redacción Política

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