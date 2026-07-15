Siguen los nombramientos en el servicio diplomático ad portas del cierre del gobierno Petro

La canciller Rosa Villavicencio ha dicho que el gobierno del presidente Gustavo Petro está en toda su potestad para hacer este tipo de nombramientos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Cuando queda menos de un mes para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el gobierno del mandatario Gustavo Petro continúa con los nombramientos en el servicio diplomático. En lo que va de este mes, ya son siete las designaciones en misiones en el exterior y ese tema ya ha sido el centro de un choque entre ambas administraciones.

Incluso, de estos nombramientos, ninguno viene de la carrera diplomática y genera polémica al ser cargos que, como suele ocurrir, son sujetos a cambios con el traspaso de poder que tendrá lugar este 7 de agosto y con el recambio entre la canciller Rosa Villavicencio y el entrante, Omar Bula. Precisamente por eso, la expectativa es que las personas designadas en estos puestos no duren siquiera seis meses y, en caso de ser declarados insubsistentes en un tiempo incluso menor, el Estado igual tendrá que pagar su retorno.

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Uno de los nombres conocidos es el del almirante Francisco Cubides, excomandante general de las Fuerzas Militares de este gobierno. Aterrizará en la embajada de Colombia en Indonesia, de acuerdo con el decreto 0734 del 8 de julio. Se trata de la primera vez en cuatro años que un jefe de misión llegará a esas oficinas en el país asiático en los últimos cuatro años.

Entre esos nombramientos hay varios que vienen de trabajar en la misma Cancillería. José Alejandro Ros Párraga ha trabajado desde 2021 como asesor en el Minexteriores, específicamente en el despacho del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, y pasará a cumplir el cargo, en provisionalidad, de Primer Secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Chile. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene una especialización en Gobierno y Gerencia Pública.

Rosángela Correa Acevedo se convertirá en Segunda Secretaria en el Consulado de Colombia en Barquisimeto en Venezuela. Es abogada, tiene una especialización en derecho notarial y registral y trabajó de 1998 a 2011 en la Agencia Presidencial para la Acción y Cooperación Social. Desde ese año hasta esta fecha actúa como coordinadora en el despacho ministerial de la Cancillería.

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Uberney Marín Villada oficiará como Primar Secretario en el Consulado General de Colombia en Maracaibo, en Venezuela. Su nombre se conoció en medio de los problemas que enfrentó la Cancillería por el nuevo modelo de pasaportes y fungió, precisamente, como jefe de la Oficina Jurídica del Minexteriores. El exalcalde de Dosquebradas es abogado de profesión, con especialización en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público.

De esas mismas oficinas salió Jhon Jairo Camargo Motta, quien se posesionó en marzo como la cabeza de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. Pasará a ser Primer Secretario en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Chile. También tiene diploma como abogado, una especialización en derecho de la empresa y una maestría en administración de empresas. Ha tenido cargos públicos desde 2003 y ha pasado por el Instituto de Seguros Sociales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Juan Pablo Francisco Calderón Flórez es el último de esos nombramientos y ya había ocupado el cargo de Segundo Secretario en la embajada en China. En el último decreto que contiene su nombre, se le asigna el cargo de Primer Secretario en esa misma misión. Sin embargo, en esta ocasión, el documento indica que “no tendrá derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje, prima de instalación y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que su residencia se encuentra en Pekín, República Popular China”.

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Incluso, hay nombres cuyas designaciones ya fueron, en el pasado, tumbadas por altos tribunales. Es el caso de Óscar Augusto Puche Uribe, quien se desempeñará como Primer Secretario en la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos. En mayo de 2025, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del nombramiento de esa figura como Consejero de Relaciones Exteriores en esa misma misión. De acuerdo con esa instancia, existían cerca de 29 funcionarios de carrera diplomática que habrían podido ocupar ese cargo.

En las últimas semanas, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, había hecho un llamado a la Cancillería a no seguir con este tipo de nombramientos. Sin embargo, desde la actual administración respondieron que, hasta el 6 de agosto, tienen la potestad para realizar los cambios necesarios en el servicio diplomático.

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