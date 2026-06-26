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“Felicitaciones, la supo hacer”: mensaje de Petro a De la Espriella tras cita con Cepeda

Tras una reunión en la Casa de Nariño con Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro envió felicitaciones a su sucesor, Abelardo de la Espriella; además, dio detalles sobre el futuro de la oposición y su opinión sobre los resultados del escrutinio.

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Redacción Política
26 de junio de 2026 - 07:50 p. m.
El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.
El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.
Foto: Joel_Gonzalez
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Este viernes 26 de junio se reunieron el presidente Gustavo Petro junto al excandidato Iván Cepeda en la Casa de Nariño. En una reunión que inició sobre las 11 a.m. y duró poco más de una hora, ambas figuras de izquierda conversaron sobre los resultados del pasado domingo, el futuro de la oposición y el empalme.

Entre los mensajes que compartieron estuvo el futuro de la izquierda de nuevo en el banquillo opositor; tanto Cepeda como Petro señalaron que ahora “el jefe de la oposición es el pueblo”. Pidió tranquilidad a los votantes del proyecto progresista y organización para “no dejarse retroceder las reformas sociales que se aprueben”.

Mientras Cepeda señaló que ambos son un solo proyecto que se encuentra “más unido que nunca”, esto en medio de los ruidos sobre un presunto descontento tras perder la elección en segunda vuelta.

A su vez, el actual mandatario señaló que no ha conversado con su sucesor, Abelardo de la Espriella, a quien asegura está esperando para iniciar el empalme. “Nosotros estamos listos. Estamos esperando que venga si quiere [...] el empalme indica que debe venir, pero si no quiere, no hay problema”, agregó.

Le recomendamos: Estos son los movimientos de Iván Cepeda para liderar la izquierda y la oposición: ¿y Petro?

Frente a la victoria del candidato de Defensores de la Patria, el jefe de Estado señaló que lo que debe hacer De la Espriella es recibir el nuevo gobierno; además, lo felicitó por su victoria. “Felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien”, agregó Petro.

En esa línea, comentó los errores que piensa cometió la campaña de Iván Cepeda y cuestionó el financiamiento de su sucesor, pues aseguró que “un poder comunicacional tan alto como el que tenía Abelardo, solo que el nuestro financiado por recursos internos, no públicos. El de él ya sabe como se financió”.

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El Presidente aseveró que tiene una posición sobre el proceso de los escrutinios donde se declaró vencedor a De la Espriella con 251.000 votos de distancia sobre Iván Cepeda, aunque, pese a tener otra posición, asegura que no impedirá el cambio de gobierno. “Si los jueces de escrutinio lo determinan, les haremos caso”, agregó.

Además, asegura que el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, construya un acuerdo nacional y baticinó que las “fuerzas tradicionales” en el Congreso intentarán “extorsionar” a una nueva administración, mientras cree que las fuerzas nuevas representadas en el Pacto Histórico “deben buscar independencia para buscar ejercer el control político”.

Después del 8 de agosto, Gustavo Petro tendrá un papel crucial en “reorganizar” la oposición en una administración de De la Espriella, pues incluso antes de los resultados del 21 de junio, el actual mandatario dijo que estaría “en las calles, arriesgándome, otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo”.

Mientras tanto, el excandidato de la izquierda empieza a mover sus fichas para lograr consolidarse como el nuevo líder de esa orilla política. Uno de los últimos anuncios fue una gira por los territorios donde el exaspirante logró imponerse en las urnas. Desde su cuenta de X anunció que va a “recorrer los territorios para agradecer a las comunidades y a la juventud los más de 12’700.000 votos” obtenidos el pasado domingo.

Pese a esto, el tener dos figuras que intentan liderar una izquierda derrotada en urnas aún deja dudas sobre cómo abordarán una oposición que puede convertirse en la piedra en el zapato del nuevo presidente o naufragar en el intento por no definir un rumbo. Hasta el momento, el líder de la izquierda está entre esos dos nombres tan opuestos como su vestimenta, y tras la salida de Petro de la Casa de Nariño se conocerá cuál de los dos estará al frente de la oposición con las banderas del Pacto Histórico.

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Por Redacción Política

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Javier Ramos(ti8zq)Hace 12 minutos
Chao payaso con megafono
Litos(90602)Hace 17 minutos
Que horror la mala ortografía del espectador escribir "baticinó" por dios!!!
Noticioso(6975)Hace 21 minutos
Detrás de todo mal perdedor, hay un PERDEDOR como Petro.
Linda Piatek(22737)Hace 23 minutos
Te amamos Cepeda, líder de un cardumen de casi 13 millones de peces en un mar de mierr....
Francisco Escobar G.(78033)Hace 27 minutos
Citando al señor López de Mesa: No estamos contentos porque venga Dios sino porque se va el diablo. Pensar que Petro y su camarilla salen del poder parece un cuento de hadas. Fuera Petro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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