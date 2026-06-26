Petro y Cepeda se ven en Palacio para buscar frenar división en la izquierda: ¿qué sigue?

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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El excandidato presidencial y senador, Iván Cepeda, se reunirá en la Casa de Nariño con el jefe de Estado, Gustavo Petro este viernes hacia las 11:00 a.m. Esta reunión llega luego de que se conocieran ruidos por posibles choques entre el presidente saliente y el excandidato debido al manejo de la campaña en la primera vuelta y el resultado del balotaje que impidió la continuidad de su proyecto.

Frente a estos rumores, Cepeda compartió el jueves a través de sus redes sociales que estos mensajes llegan desde “sectores de la extrema derecha”, que buscan “promover nuestra división”. Agregó que la relación entre ambos se mantiene de forma cordial para avanzar en el proyecto político que los une.

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“Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”, señaló el senador Cepeda.

En el mismo comunicado, el senador mencionó el papel que tendrán las fuerzas progresistas en los cuatro años que vienen, pues asegura que representan “a medio país contado en las urnas”. Por ello, piensa que el proyecto de izquierda que llevó a Gustavo Petro está “lejos de haber sido derrotado”, debido a que “se muestra como una fuerza social indiscutible que tiene profundas raíces en el pueblo colombiano”.

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En este panorama, donde se empiezan a mover las fichas de la izquierda, será también fundamental el papel que jugará la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, declarada en oposición. Desde el Legislativo las acciones serán cruciales al momento de construir la izquierda más allá del presidente Gustavo Petro.

Los 26 senadores (con Cepeda incluido) y 44 representantes a la Cámara (contando a Aida Quilcué) tendrán la tarea de enfrentar las reformas que planteará De la Espriella en su primer año, así como articular las demás bancadas declaradas en oposición para confrontar la nueva administración de derecha.

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Desde el Capitolio, Cepeda buscará liderar la oposición, mientras Gustavo Petro regresa a la ecuación política como expresidente, quien intentará proteger a toda costa la aprobación de las reformas sociales y otras conquistas legislativas y normativas que considera su legado. Además, le apuntará a mantener una voz a nivel global en temas como el del cambio climático o la salida negociada de conflictos armados.

Esta segunda medida le brindaría a Cepeda mayor margen para asumir el liderazgo de la oposición frente a un nuevo gobernante como De la Espriella. Éste afirmó que la izquierda podrá ejercer la función opositora “siempre y cuando se ajuste al marco constitucional y legal”, y advirtió: “no promueva la violencia, no siembre terror; no se equivoque, ya sabe lo fuerte que muerde el tigre”.

Ese discurso de confrontación desde el inicio permite a Cepeda aprovechar su respaldo en las regiones que apoyaron su proyecto; además, abre la posibilidad de imaginar una izquierda que trascienda la figura de Gustavo Petro, un expresidente que seguirá influyendo en las decisiones de ese sector político en los años venideros. En esta cita que se dará hacia la media mañana tanto Cepeda como Petro buscan frenar este tipo de divisiones y retomar la oposición de manera sólida.

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