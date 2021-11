¿Reverzaso en la Cámara sobre el regreso a la presencialidad al 100%?

La completa presencialidad en la Plenaria de la Cámara no duró más que algunos minutos. El cierre del aeropuerto El Dorado de Bogotá por varias horas este lunes llevó a que varios congresistas no pudieran llegar y se tuvieron que conectar de forma virtual, como lo venían haciendo hasta hace una semana, cuando se aprobó una proposición del representante Inti Asprilla para que se retornara a sesionar hasta el 100% en el capitolio nacional.

Karen Cure, Elizabeth Jay Pang y León Freddy Muñoz fueron algunos de los representantes que no pudieron llegar a tiempo al comienzo de sesiones presenciales. Por otro lado, otros representantes como Margarita Hurtado, Christian Garcés y Juan Fernando Reyes Kuri pidieron excusa ante la imposibilidad de asistir, por causas de salud o eventos que ya no podían aplazar.

Estas ausencias fueron el anuncio premonitorio de que el regreso a la presencialidad iba a ser mucho más difícil de lo esperado. La sesión fue iniciada por la presidenta Jennifer Arias con el anuncio de que la Cámara debía votar para aceptar si se usaba la plataforma Meet -en la que los congresistas han sesionado de forma virtual desde el comienzo de la pandemia- para el registro de los votos, debido a que el sistema en el salón elíptico no funcionaba.

Vea más noticias del Congreso en la Sección Política de El Espectador

Esta consulta sirvió para reabrir el debate de si se debía sesionar o no de forma totalmente presencial. Para el representante David Racero, tanto la presencia de congresistas en la sesión de forma remota como la votación para el uso de la plataforma Meet eran un “irrespeto” a lo que ya había decidido la plenaria cuando aprobó la presencialidad total.

Además, este señaló que solo debían tener excusa de no asistir los que han tenido comorbilidades o no se han podido vacunar, de lo contrario se estaría violando una determinación del máximo ente de la Cámara. Esta postura fue apoyada por el representante Jorge Eliecer Tamayo, que estuvo muy grave hace unos meses debido al COVID: “Que los que no pueden asistir presencialmente lo certifiquen pero que después no se les vea en campaña”.

Aunque solo se abrió la votación para definir el sistema de votación en las sesiones, la ventana fue aprovechada por varios para tratar de revertir la presencialidad al 100%. “Las cosas se deshacen como se hacen”, expresó el representante Atilano Giraldo, que señaló que debía cambiarse la determinación ante las condiciones que tenía el Salón Elíptico para trabajar.

La representante Betty Zorro fue otra de las que siguió en esa línea. Para esta, que lució en su intervención sin tapabocas, no existían las garantías de distanciamiento, como exigen las restricciones del gobierno, por lo que se debía reconsiderar la determinación tomada la semana pasada.

En este mismo sentir estuvieron buena parte de los miembros de la bancada de Gobierno, que cuestionaron las condiciones del Salón Elíptico. “No hay circulación del aire. Aumenta la probabilidad de que vayan a una UCI los que tengan una enfermedad de base”, dijo el representante Óscar Darío Agudelo.

El liberal Edgar Gómez fue otro de los que fue bastante vehemente en su posición de que debía reconsiderarse el regreso a las sesiones mixtas y hasta fue despectivo con sus compañeros, a los que llegó a cuestionar porque algunos tenían “el tapabocas de vendedor ambulante”.

Además, justo cuando se estaba dando este debate, llegó una comunicación de la Secretaría de Salud que confirmó que se podía retornar a los aforos del 100% de capacidad, pero brindando unas medidas de distanciamiento. Esto resulta problemático debido a que en los próximos días, por cuestiones de remodelación del Salón Elíptico, se iba a pasar a sesionar al Salón Boyacá, un recinto mucho más pequeño del que actualmente hacen uso los representantes.

Ante la situación, y las nuevas posiciones de algunos representantes, la presidenta Arias decidió que este martes se reunirá con los voceros y los representantes de las ARL para decidir qué se va a hacer con el regreso a la presencialidad. Sin embargo, en esta ocasión parece que predomina la posición de volver al sistema mixto. Una forma de sesionar que ha sido aprovechada por varios para no “faltar” a las sesiones y al mismo tiempo adelantar actividades de campaña.