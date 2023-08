Ricardo Roa: Nicolás Petro no fue coordinador de la campaña bajo la dirección central

Ricardo Roa Foto: Archivo Particular

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, se pronunció por primera vez desde que Nicolás Petro Burgos le dijo a la Fiscalía que a la campaña presidencial de su padre sí habrían ingresado dineros irregulares.

En medio del escándalo político y judicial, los reflectores se han posado sobre Ricardo Roa, pues como gerente, era el responsable de manejar los ingresos y gastos de la campaña y es quien conoce de primera mano cómo se movió el dinero durante la contienda.

Si se comprueba que hubo irregularidades en la financiación de la campaña, uno de los que primero tendría que responder ante la justicia es Roa. Aunque le han pedido apartarse del cargo en Ecopetrol, este martes, 8 de julio, dijo en una entrevista con Blu Radio que nunca ha pensado en renunciar.

“No ha habido ninguna circunstancia que me lleve a pensar siquiera en renunciar a la presidencia de Ecopetrol. Entiendo que hubo rumores sobre una junta extraordinaria para evaluar mi permanencia en el cargo pero eso nunca sucedió”.

Frente al presunto ingreso de dineros irregulares, Roa aseguró que “la campaña tuvo una metodología distinta a todas, en los que todos los recursos fueron centralizados”, por eso, según dijo, “el trámite de los recursos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue surtido” de forma correcta.

Roa también dijo que tiene la seguridad de que no ingresaron recursos irregulares: “yo implementé una serie de controles dirigidos a evitar al máximo las donaciones y aportes, así como financiar los cupos disponibles por los bancos tradicionales y cooperativas”.

Sobre porqué Nicolás recibía recursos para la campaña aseguró que no conoce la razón, pues el único autorizado para manejar esos dineros era el gerente general. Solo habían unos coordinadores logísticos que recibían publicidad e impresiones, pero, según Roa, Nicolás Petro no fue coordinador de la campaña y no saben por qué decidió inmiscuirse en ese proceso.

“En las regiones, los coordinador logísticos nunca tenían la función de gestionar recursos, únicamente de recibir la publicidad. Pero, Nicolás Petro no hizo eventos bajo la dirección de la campaña central”, dijo a Blu.

