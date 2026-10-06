Senadora María Posada y ex-Farc Rodrigo Londoño chocan por videos filtrados de la JEP

Creció la polémica en medio de las filtraciones de una serie de videos en las audiencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP) donde comparecía Rodrigo Londoño, quien era conocido en las filas de las Farc como “Timochenko”. En las filmaciones se observa al firmante de los acuerdos de paz insistiendo en que las Farc no tenían lineamientos relacionados con la tortura hacia los secuestrados. Las grabaciones "reservadas" fueron compartidas por la senadora María Clara Posada (Centro Democrático) el pasado 5 de octubre; al difundirlas cuestionó…

Creció la polémica en medio de las filtraciones de una serie de videos en las audiencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP) donde comparecía Rodrigo Londoño, quien era conocido en las filas de las Farc como “Timochenko”. En las filmaciones se observa al firmante de los acuerdos de paz insistiendo en que las Farc no tenían lineamientos relacionados con la tortura hacia los secuestrados. Las grabaciones "reservadas" fueron compartidas por la senadora María Clara Posada (Centro Democrático) el pasado 5 de octubre; al difundirlas cuestionó el papel del tribunal con las sanciones a los excombatientes.

En el material se observa a un Londoño asegurando que no se contempló un acuerdo para que quienes se sometieron a ese proceso fueran “a la cárcel de buenas a primeras”. Según Posada, “esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP”. Y en esa audiencia que presidió la magistrada Julieta Lemaitre, “Timochenko” aseguró inicialmente que “había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida”. Además, allí mismo Londoño insistía en que las Farc no tenían lineamientos relacionados con la tortura. “Tortura no, jamás. Ni internamente, ni golpear a nadie. Eran sancionados”, aseguró al respecto.

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Esto habría dicho presuntamente Timochenko ante la JEP en una declaración el 14/feb/2019 presidida por la Magistrada Julieta Lemaitre.



Frente a los secuestrados:



“Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba… pic.twitter.com/SlPVKUpn2L — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 5, 2026

Londoño se refirió a la filtración de una de sus audiencias en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y aseguró que "la verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito. Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, comenzando la de los militares", mencionó Londoño desde su cuenta de X.

La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito



Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes – comenzando la de los militares https://t.co/IoYbrMQXvZ — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) October 6, 2026

El comentario de Londoño responde a una publicación de Posada donde señala que "la verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos", esto tras la filtración de otro video de las audiencias privadas entre los firmantes del acuerdo de paz y los magistrados del tribunal de paz del 15 de marzo de 2019. La parlamentaria aseguró que la conversación entre ambos actores en la audiencia le hace preguntarse "si los magistrados de la JEP trataron con la misma amabilidad a los soldados y policías que no aceptaron responsabilidad y decidieron, valerosamente, defender su inocencia en un tribunal adverso donde están prácticamente condenados".

Ante la afirmación de la magistrada sobre una llamada a la revista Semana para "poner la queja" sobre un confidencial de la revista, la congresista Posada dijo que "llamar a regañar a un medio de comunicación para ser más laxos con la información sobre un grupo criminal no parece algo propio de un tribunal de justicia, sino más bien de una cofradía".

Me pregunto si los magistrados de la JEP trataron con la misma amabilidad a los soldados y policías que no aceptaron responsabilidad y decidieron, valerosamente, defender su inocencia en un tribunal adverso donde están prácticamente condenados.



O si las FARC eran igual de… pic.twitter.com/RdFBIoiOld — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 6, 2026

Los cuestionamientos realizados al alto tribunal y sus sentencias por parte de varios congresistas, sumados a los de Posada, han tenido respuesta casi que inmediata por parte de ese organismo. De hecho, luego de esta nueva denuncia en sus redes puntualizaron: “En el marco del Caso 01 (en el que se abordan los secuestros de las Farc-EP), la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Entre los imputados están los 7 exintegrantes del Secretariado de la antigua guerrilla. La Sala también les imputó otros crímenes internacionales como tortura, trato cruel, inhumano y degradante de la dignidad humana, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual”.

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