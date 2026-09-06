Roy Barreras anuncia retiro definitivo de la política: dice que se dedicará a la escritura

Candidato Presidencial durante entrevista Foto: El Espectador - Terumoto Fukuda

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Este domingo 6 de septiembre, el exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, anunció su retiro de la política tras 20 años en el sector. Barreras fue una de las figuras que estuvo cercana a la izquierda en los últimos años; incluso fue el primer presidente del Senado en el gobierno de Gustavo Petro.

“20 años ejercí como médico; otros 20 años en la vida política”, escribió este domingo 6 de septiembre. Y cerró: “No más medicina; no más política. ¡Los dejo descansar!”, con esa frase en sus redes sociales, el político que pasó por varios espectros ideológicos —uribista, santista, petrista— le puso punto final a varias décadas de vida pública.

El anuncio no llegó solo. Vino acompañado de fotografías de su graduación como magíster en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca. “Bienvenida la literatura que espero dure otros 20 años”, escribió, antes de una serie de preguntas sobre la naturaleza humana que, dijo, ahora quiere explorar desde la escritura: por qué el ser humano es capaz de la crueldad y también del arte. Cerró con una frase que definió como la única certeza que le queda: “Carpe diem”.

Barreras tiene pasado conservador y liberal; fue aliado de la derecha, la izquierda y el centro; trabajó con Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Y ahora está en la búsqueda por las llaves de la Casa de Nariño. Esta es la historia de Roy Leonardo Barreras Montealegre, una figura consolidada en la política colombiana y que buscó la jefatura del Estado en la primera vuelta presidencial.

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El retiro de este domingo no es una decisión repentina. Barreras ya había anticipado en abril, en plena campaña presidencial, que esa contienda sería su última participación electoral y que después de ella se dedicaría a escribir. En la primera vuelta del 31 de mayo obtuvo apenas 14.103 votos —el 0,05 % del total— y reconoció la derrota esa misma noche.

Había llegado hasta ahí tras ganar en marzo la consulta del Frente por la Vida, que lo convirtió en el candidato presidencial de un sector de la izquierda. En esa consulta apenas superó los 257.000 votos, muy lejos de los tres millones que proyectaba en un inicio.

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Antes de su último ring electoral, en abril de 2025, Barreras renunció a la Embajada de Colombia en el Reino Unido que ocupaba desde agosto de 2023, cuando el Consejo de Estado anuló su elección para el periodo 2022-2026 al considerar que no había renunciado a su curul cuando todavía era miembro del Partido de la U, antes de saltar al Pacto Histórico.

A pesar de esa decisión judicial, Barreras fue presidente del Senado desde julio de 2022 hasta mayo de 2023. Una institución en la que tuvo un asiento desde 2010, especialmente en batallas por el acuerdo de paz. Allí llegó tras saltar desde la Cámara de Representantes cuando apoyaba la administración de Álvaro Uribe Vélez en el partido Cambio Radical.

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Sin embargo, su futuro en la literatura inició con su primera novela de ficción: Te llamaré Kennedy. El manuscrito, que Barreras ya había presentado como su trabajo de grado, se convirtió en el eje de su anuncio de retiro.

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