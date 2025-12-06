Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Exigen explicación: Colombia no apoyó exigencia a Rusia para regresar “niños ucranianos secuestrados”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro se abstuvo de apoyar votación en Naciones Unidas para exigir a Rusia retorno se “niños ucranianos secuestrados”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
06 de diciembre de 2025 - 07:38 p. m.
Los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Vladimir Putin, de Rusia.
Los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Vladimir Putin, de Rusia.
Foto: AFP - AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de que se hicieran públicas las votaciones de un escenario de Naciones Unidas, en el cual se discutía la exigencia a Rusia para que devuelva a los niños y las niñas que han terminado en ese territorio tras la invasión que Vladimir Putin ordenó en Ucrania, diversas voces de la oposición le han exigido a Colombia que explique por qué la delegación diplomática se abstuvo de sentar posición.

Lo que están solicitando es que el presidente Gustavo Petro, a quien señalan de ser muy activo en materia internacional y presentarse como un defensor de derechos humanos, aclare por qué se ha mantenido sin una postura determinante para rechazar la invasión de un país soberano y ahora se abstiene de llamar al retorno de los menores.

Más información: Cabildeo diplomático y escenario electoral: esto es lo que sacude el diálogo entre Bogotá y Washington

La votación en Naciones Unidas fue de 91 a favor de la exigencia a Rusia, 12 en contra (incluyendo, por supuesto, a Moscú) y 57 abstenciones; en este último grupo estuvieron Colombia, Yemen y, entre otros países, China.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que el presidente Petro “debe explicarle al país por qué ordenó que la delegación de Colombia ante la ONU se abstuviera de votar la proposición que exhortaba a Rusia a devolver a los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados”.

Consulte aquí: Gobierno Petro salió en defensa López: La U dejó sin aval al presidente de la Cámara

La senadora Paloma Valencia, del mismo partido de oposición, aseguró que “el gobierno Petro se abstiene de votar una resolución que pide devolver los niños ucranianos secuestrados por Rusia; Colombia se abstuvo de apoyar resolución en la ONU para devolver a niños ucranianos secuestrados por Rusia”.

El presidente Petro se ha mantenido en silencio sobre este asunto, al menos públicamente, y desde la Cancillería tampoco se han pronunciado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Rusia

Ucrania

Gustavo Petro

Naciones Unidas

Vladimir Putín

Naciones Unidas

 

Juan Herrera(gfi1u)Hace 17 minutos
Irónicamente eso tiene en común con Bukele y su postura hacia Rusia. Pero por diferentes motivos, Bukele simplemente por oportunista, y el bobo de Petro por creer que Rusia hoy es lo mismo que la USSR de los años 80.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 32 minutos
Todo lo que haga o no haga Petro será criticado por la oposición; y si no entra ni sale, también será criticado. Cómo sabemos la autonomía y la autodeterminación de este gobierno es coherente consigo mismo, como enseña Kant. Petro es un completo demócrata y defensor de las ideas liberales. La razonabilidad no se mueve en el mundo de los hipócritas y Petro no lo es
  • Hector Abad Faciolince(fough)Hace 23 minutos
    Entre las ideas liberales obviamente está apoyar a los países que, después de matar a los padres, se apoderan de sus niños y lo dan en adopción a sus connacionales. Un ejemplo de pensamiento razonable y democrático.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.