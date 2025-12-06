Exigen explicación: Colombia no apoyó exigencia a Rusia para regresar “niños ucranianos secuestrados”

Los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Vladimir Putin, de Rusia. Foto: AFP - AFP

Luego de que se hicieran públicas las votaciones de un escenario de Naciones Unidas, en el cual se discutía la exigencia a Rusia para que devuelva a los niños y las niñas que han terminado en ese territorio tras la invasión que Vladimir Putin ordenó en Ucrania, diversas voces de la oposición le han exigido a Colombia que explique por qué la delegación diplomática se abstuvo de sentar posición.

Lo que están solicitando es que el presidente Gustavo Petro, a quien señalan de ser muy activo en materia internacional y presentarse como un defensor de derechos humanos, aclare por qué se ha mantenido sin una postura determinante para rechazar la invasión de un país soberano y ahora se abstiene de llamar al retorno de los menores.

La votación en Naciones Unidas fue de 91 a favor de la exigencia a Rusia, 12 en contra (incluyendo, por supuesto, a Moscú) y 57 abstenciones; en este último grupo estuvieron Colombia, Yemen y, entre otros países, China.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que el presidente Petro “debe explicarle al país por qué ordenó que la delegación de Colombia ante la ONU se abstuviera de votar la proposición que exhortaba a Rusia a devolver a los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados”.

La senadora Paloma Valencia, del mismo partido de oposición, aseguró que “el gobierno Petro se abstiene de votar una resolución que pide devolver los niños ucranianos secuestrados por Rusia; Colombia se abstuvo de apoyar resolución en la ONU para devolver a niños ucranianos secuestrados por Rusia”.

El presidente Petro se ha mantenido en silencio sobre este asunto, al menos públicamente, y desde la Cancillería tampoco se han pronunciado.

