Nueva convocatoria de Petro a marchas desató fuerte debate: así reaccionaron los políticos

La jornada será este jueves, en el marco de la polémica por el aumento del salario mínimo. Sectores de la oposición criticaron el llamado y hablaron de supuestos intereses electorales.

Redacción Política
16 de febrero de 2026 - 03:34 p. m.
El presidente Gustavo Petro en una manifestación en la Plaza de Bolívar.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
El presidente Gustavo Petro recurrió una vez más a la movilización social en busca de respaldo para sus apuestas. En una alocución emitida este domingo, el jefe de Estado ratificó lo que había dicho horas antes en su cuenta de X: este jueves, cerca de las 4:00 pm, habrá una movilización en defensa del aumento del 23 % para el salario mínimo. El anuncio despertó críticas de varios sectores detractores del Gobierno, particularmente de candidatos para estas elecciones y del poder regional.

“Infames. Petro y Cepeda quieren incendiar el país. Sí al aumento del salario mínimo, no a las marchas politiqueras”, escribió en sus redes la precandidata presidencial Vicky Dávila, de la Gran Consulta, quien insistió en que el presidente se mueve en favor de la campaña del senador del Pacto Histórico.

Lea también: Sofía Gaviria oficializó renuncia a lista de Oxígeno: esto le respondió Ingrid Betancourt

Desde el Centro Democrático también llegaron cuestionamientos. “No, Petro. ¿Más de lo mismo? Tres años llamando a las calles mientras el país espera resultados. El salario mínimo no se decreta con arengas ni presión política. Se define con base en la Constitución y la ley, atendiendo criterios técnicos de productividad, inflación y concertación”, señaló la senadora María Fernanda Cabal.

A estas voces se sumó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien pidió no polarizar al país. “El país no necesita más odio, polarización ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social, con un nuevo estallido social”, dijo la gobernadora en un mensaje publicado en su cuenta de X.

No se pierda: Piden investigar a senadora por presuntamente exigir parte del salario a un exasesor

Algunos congresistas aprovecharon el tema para pedirle al mandatario atender problemas de sus regiones. “Más de 74.000 afectados en el Valle del Cauca porque el Hospital San José de Buga no da más. Suspendidos los servicios a Emssanar, una EPS controlada por el gobierno Petro. ¿Por la vida y atención de los pacientes no convocan marchas desde el gobierno nacional?”, dijo el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, del Partido de La U.

El presidente Petro dijo que espera recibir los resultados de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con empresarios, que liderará el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, donde se discutirán las razones de fondo del decreto transitorio de salario mínimo. La reunión ocurrirá en la mañana de este lunes 16 de febrero.

El llamado fue impulsado por candidatos de la izquierda. “Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad. No podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos. Eso es inadmisible”, señaló el candidato Iván Cepeda.

Cabe recordar que el Consejo de Estado le dio ocho días al Gobierno para subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes en un nuevo decreto de salario mínimo, mientras toman una decisión de fondo. El alto tribunal considera que varias variables no fueron tenidas en cuenta al tomar la decisión de incrementar el mínimo un 23 %.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Jesús Vargas(0u41y)Hace 25 minutos
No han dejado gobernar, sabiendo que los cambios significa un mejor vivir para una población abandonada por años. Pero existe un sector grande consiente de la situación, y saldrán a elegir un Congreso más cercano y que reconozca esas necesidades básicas.
Edgard Lopez(56726)Hace 38 minutos
HH PP cuando los va a dejar trabajar para que en algo contribuyan a lo que usted con sus nombramientos se han robado!!! Vagabundos!!!
WilsonP(f5y1z)Hace 1 hora
Lastimosamente ese es el resultado de una oposición torpe y simplista -el mismo discurso del castrochavismo, desde todos los ángulos : los medios al servicio de los poderosos, el Consejo de Estado, CNE, los partidos de derecha -congreso- , contra un gobierno que a pesar de sus desaciertos ha logrado unirnos en causas comunes; La reforma pensional, laboral, la salud, y ahora el salario mínimo vital , etc. Porque ellos no convocan marchas en contra de gobierno, no salen sino unos pocos babosos
