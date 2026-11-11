Santos responde a críticas de Ordóñez por Acuerdo de Paz: Uribe también se pronunció

El expresidente Juan Manuel Santos, en un discurso desde la Defensoría del Pueblo, se pronunció en medio de las críticas que le lanzó el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc durante el Gobierno Santos. "Dijeron que el Acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las FARC, que lo que estábamos firmando era un pacto de impunidad y, como si fuera poco, que el Acuerdo tenía implícita la ideología…

El expresidente Juan Manuel Santos, en un discurso desde la Defensoría del Pueblo, se pronunció en medio de las críticas que le lanzó el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc durante el Gobierno Santos. "Dijeron que el Acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las FARC, que lo que estábamos firmando era un pacto de impunidad y, como si fuera poco, que el Acuerdo tenía implícita la ideología de género que destruiría a las familias colombianas", advirtió Santos sobre las críticas al proceso y agregó que "esta última falacia es el hoy ministro del Interior".

"Sin embargo, diez años después, se repite la misma estrategia de desinformación contra el Acuerdo y sus instituciones. En momentos clave del debate público se han documentado esfuerzos coordinados para difundir cifras falsas y acusaciones sin respaldo", señaló el exmandatario. Esta mañana, el minInterior Ordóñez le lanzó varios dardos al expresidente desde el "Foro de la Verdad", liderado por la senadora del Centro Democrático. "Se preocupa de la forma como se comunican los operativos, pero no se preocupó por entregarle el país a las FARC", señaló el ministro, además de afirmar que tras la firma del acuerdo, Santos "no se preocupó porque el país se inundara de coca".

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En el cruce de declaraciones entre el funcionario del gobierno De la Espriella y el exmandatario también reiteró sus críticas sobre lo negociado en La Habana. Señaló que después del Acuerdo "la cocaína se multiplicó por 15. Se creó una burocracia innecesaria y costosísima. La entrega a la FARC no se necesitaba para hacer política de tierras, tampoco para atender a los municipios más pobres". Además, advirtió que "siguen con el discurso engañoso".

Proceso Santos-Farc



Sucedía mejor la desmovilización anterior para desarticular a los bandidos, el proceso los fortaleció, se multiplicaron por 4. La cocaína se multiplicó por 15. Se creó una burocracia innecesaria y costosísima. La entrega a la FARC no se necesitaba para hacer… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 11, 2026

En medio de las discusiones por los 10 años del Acuerdo de Paz, el expresidente Santos también se pronunció sobre la estrategia de seguridad que ha mostrado el presidente Abelardo de la Espriella. "A mí me preocupa ver a un presidente que, hoy 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz, se pasea entre cadáveres", advirtió el exmandatario en medio de las recientes acciones en las que el jefe del Ejecutivo firmó una bomba tras ordenar la “Operación Noah”, séptimo bombardeo de su gobierno, en zona rural de Tibú (Norte de Santander).

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