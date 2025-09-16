Se agita pelea por la pensional: Petro dice que Ibáñez acabaría con “media legislación”

Gustavo Petro y Jorge Enrique Ibáñez Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro volvió a cargar contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por el estudio que adelanta el alto tribunal sobre su reforma pensional. Cabe anotar que ese despacho debe decir si la ley es constitucional o no, esto luego de que la plenaria de la Cámara volviera a votar una proposición para aprobar el texto del Senado, en lo que muchos calificaron como un “pupitrazo”.

Aunque han pasado casi dos meses y medio desde que se repitió la discusión, la Corte Constitucional no ha dado un veredicto y ha solicitado más pruebas al Legislativo. De hecho, la razón del mensaje del presidente es una prórroga que pidió el presidente de la Cámara, Julián López, para enviar las actas de las sesiones del 27 y 28, en las que se llevó a cabo el trámite mencionado. Según López, se requiere más tiempo al tratarse de un “alto volumen de información”.

Ante esta nueva etapa en el proceso, el presidente habló sobre los trámites en discusión y volvió a cuestionar a Ibáñez. “Aquí el problema no es que la cámara no haya aprobado la ley pensional, sino que el acta donde se anunció la sesión de aprobación no tiene sino quórum deliberatorio. El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional sino media legislación”, dijo Petro en un de sus trinos.

El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional sino media… https://t.co/66NlACrsbu — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

A renglón seguido, el jefe de Estado aseguró que no hay normas que establezcan que el anuncio de una sesión posterior debe ser aprobado, que solo se requiere que la sesión sea válida, ya sea con quórum deliberatorio o decisorio. “Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación. Puede pedir un parlamentario que se cambie el orden del día y eso sí requiere aprobación, así que vamos a una trampa. Se caerían todas las leyes que no han tenido anuncios con quórum y no se han aprobado, es decir, la mayoría”, agregó.

Sectores de la oposición insisten en que la Corte Constitucional debe dar concepto negativo sobre la ley pensional, aludiendo por los menos dos nuevos vicios en el trámite de las sesiones extras de junio lideradas por el entonces presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca (Verde). Según este grupo, la sesión del día 27 de junio contó con una aprobación del orden del día sin quórum decisorio y, además, dicen que la convocatoria de estas sesiones extraordinarias también fue viciada, ya que se realizó bajo un comunicado de prensa y no con un fallo y/o auto de la Corte Constitucional.

Entre tanto, en el Gobierno, en cabeza del presidente Petro, hablan de dilaciones y una supuesta estrategia para hundir la reforma. “Ibáñez está cometiendo acoso y hostigamiento contra el Estado social de derecho, contra los tres millones de viejitos que se beneficiarían con el bono pensional y contra el mismo Gobierno”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El Gobierno espera luz verde para una de sus principales reformas sociales con el fin de demostrar ejecución y el cumplimiento de una promesa clave de campaña ad portas de una nueva elección en la que Petro y su coalición del Pacto Histórico buscarán extender cuatro años más su proyecto político.

