Sigue pelea entre el presidente del Senado y gobierno Petro por emergencia económica

El presidente del Senado, Lidio García (Liberal), sigue con su disputa contra el gobierno nacional. Foto: El Espectador

Al margen de las festividades navideñas, una nueva disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha emprendido con motivo de la emergencia económica anunciada por el presidente Gustavo Petro. Mientras en el gobierno cuestionan el control político que se haría en el Senado, el presidente de esta corporación, Lidio García (Liberal), remarcó su discurso dela independencia de los poderes.

Y es que el anuncio de sesiones extra por parte del Congreso para aprobar ascensos de militares, también valió para que congresistas pidieran que en esa misma jornada se hiciera un debate sobre la viabilidad de la declaratoria de emergencia económica anunciada por la Casa de Nariño. La iniciativa busca, según estima el gobierno, recaudar ingresos tras el hundimiento de la reforma tributaria por COP 16,3 billones en instancias de las comisiones económicas del Congreso.

Según García, quien insiste en el discurso de la autonomía del Legislativo como su antecesor Efraín Cepeda (Conservador), “el Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados”. Ello, sin embargo, derivó en un choque con los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, quienes cuestionaron esta determinación.

De un lado, Benedetti manifestó que “el estado de emergencia no es solamente sobre hechos cumplidos sino sobre aquellos que amenacen al orden económico del país, artículo 215 de la Constitución”. De otro lado, su par, Sanguino, estimó que de realizar este control en el Congreso, el presidente del Congreso estaría prevaricando.

Una de dos: O el Presidente del congreso @Lidiosenado no conoce la ley 5o, cosa que es grave; o la conoce y prevarica, cosa que es aún más grave. https://t.co/dFFJRlagnu — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 24, 2025

Las dos afirmaciones llevaron a una nueva respueta del senador liberal, quien manifestó que los ahora ministros buscan “condicionar” la autonomía de un Congreso que en el pasado defendieron. "El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado. Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar“, dijo.

Aunque el choque inició durante las festividades navideñas, estas se extendieron horas después. Sanguino, en primera instancia, aseguró que hoy el Congreso es “atravesada en el camino de las reformas y los cambios que favorecen al pueblo trabajador“. Además, sobre el presidente del Legislativo dijo que es ”un títere del titiritero mayor César Gaviria hablando de autonomía del Congreso. De liberal no tiene ni un pelo".

En respuesta, el presidente del Senado replicó asegurando que “nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una tradición que exige formación y convicción. Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”.

El Congreso no es una “vaca muerta”. Es una institución viva, consciente de sus deberes y responsable ante la Constitución y los ciudadanos. Defender su autonomía no bloquea reformas, protege la democracia. Nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) December 25, 2025

La disputa, sin embargo, se extendería aún más, pues desde el Senado se mantiene en firme la intención de ejercer control político a esta emergencia económica. Es más, sectores como Cambio Radical con el senador Carlos Fernando Motoa pidieron estudio de la alternativa usada por el gobierno, mientras que otros, como Centro Democrático, estudian medidas legales que puedan suspender este llamado de la Casa de Nariño.

