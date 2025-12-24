Crece expectativa sobre nuevos ingresos a consultas de izquierda y de derecha para 2026

La última consulta que se realizó en el país fue la del Pacto Histórico, la cual se hizo el pasado 26 de octubre. El próximo de estos procesos está previsto para el 8 de marzo, mismo día en que se elige a un nuevo Congreso (imagen de referencia). Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el cierre del año aún hay expectativa en torno a si las consultas que se tienen previstas para el 8 de marzo próximo, mismo día en que se elige al Congreso, se dará una reconfiguración en sus formaciones y tanto en la de izquierda como en la de la derecha llegarán nuevos aspirantes.

Por un lado, en la que se bautizó “Gran Consulta por Colombia” ya hay ocho candidaturas en firme: Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Anibal Gaviria, Daniel Palacio y Juan Daniel Oviedo.

Más información: Presidente del Congreso y ministro del Interior chocan por control a emergencia económica

Pero aquí está la inquietud de si llegará o no Juan Carlos Pinzón, quien tiene aval de Oxígeno, un partido que dejó en firme su manifestación de ir a una consulta. Tanto los aspirantes ya fijos como desde la campaña de este último se ha dicho que hay contactos y que sí es viable que se dé su entrada.

Incluso, de acuerdo con información de ambas partes, luego de estas festividades navideñas habrá nuevos diálogos ampliados entre las partes y no se descarta que se haga algún tipo de anuncio antes del cierre de este 2025.

Es de su interés: Así se proyecta la “política exterior feminista” que busca implementar el gobierno Petro

Y, por otro lado, está la consulta de la izquierda que ya tiene fijos a Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. En estas toldas que buscan la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro hay diálogos abiertos con Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Clara López, entre otros candidatos, con el fin de determinar si se da la unión de cara a la cita en urnas del 8 de marzo.

El jefe de Estado, quien en su alocución de este 23 de diciembre hizo varias alusiones electorales en favor de la reelección inmediata de sus posturas, ha seguido de cerca este proceso y ha pedido que se amplíe para garantizar al continuidad en 2026.

Consulte aquí: Estos son los 25 partidos que van a consultas en marzo para elegir candidato presidencial

En todo caso, en todas las fuerzas hay constantes cruces de mensajes para determinar hasta qué punto pueden darse nuevos acuerdos y buscar que el 7 de agosto próximo se dé una sucesión de poder hacia algunas de las cartas que promuevan a lo largo de estos meses.

Los integrantes de #LaGranConsulta hemos estado en conversaciones con el doctor Juan Carlos Pinzon. Hoy acordamos realizar una nueva reunión virtual despues de Navidad. Esperamos que prime el espíritu de unidad y trabajo en equipo por el bien del país.@PinzonBueno — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) December 22, 2025

Petro insiste de nuevo en una Asamblea Constituyente porque la Constitución ya no le sirve.



La misma que le permitió ser congresista, alcalde y presidente.



Hoy ataca a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado porque cumplen con su labor y seguramente decretarán la… — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 24, 2025

NUEVA CAMPAÑA SUCIA EN MI CONTRA pic.twitter.com/KZReLoPyhJ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 22, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.