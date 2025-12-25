La cúpula del Congreso se dividió por control a la emergencia económica del gobierno Petro

El presidente del Senado, Lidio García, no respalda la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. El presidente de la Cámara, Julián López, le dio su apoyo al Gobierno. Foto: Archivo Particular

Los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López, volvieron a mostrar sus diferencias en torno a cómo perciben y tramitan las políticas que se ejecutan desde la Casa de Nariño. La cúpula del Congreso tiene posturas opuestas sobre el accionar del actual Gobierno.

El capítulo más reciente de sus diferencias quedó en evidencia con el debate que surgió en torno a la emergencia económica que decretó el presidente Gustavo Petro y con la que busca fondear el presupuesto de 2016, luego de que infructuosamente intentara tramitar en el Capitolio una reforma tributaria de COP 16,6 billones.

Mientras García (Partido Liberal) sostiene que dar ese paso es inconstitucional y que por ahí derecho se normaliza una usurpación al poder legislativo, López (La U) defendió el proceso excepcional y advirtió que se requiere para evitar una crisis que termine golpeando al grueso de la sociedad.

“El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, precisó el senador García este 24 de diciembre. “Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola”, aseguró el representante López.

En medio sigue la presión del presiente Petro sobre cómo, a su juicio, tumbar esta emergencia económica podría generar un duro golpe social, por lo que mantiene sus constantes mensajes a la Corte Constitucional para que se la mantenga vigente.

“Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro”, aseguró el jefe de Estado.

En todo caso, la Corte ya informó que entrará a revisar la constitucionalidad de la emergencia luego del final de la vacancia judicial en enero próximo. Y, entre tanto, el pleno del Senado quedó citado para este 26 de diciembre para realizar una sesión de ascensos militares y policiales, pero ya se anunció que Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentará una proposición para comenzar de una vez el control político a le emergencia de Petro.

Los excongresistas que hoy ocupan las carteras del Interior @AABenedetti y Trabajo @AntonioSanguino defendieron en su momento la autonomía del Congreso; ahora, desde el Ejecutivo, buscan condicionarla. El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) December 24, 2025

Cuando están en riesgo la vida, la salud y la seguridad de la gente, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados.



El Decreto 1390 de 2025 declara la Emergencia Económica y Social por 30 días, conforme al artículo 215 de la Constitución. Su propósito es proteger a la población… https://t.co/teIFlilVPg — Julián López (@Julianlopezte) December 23, 2025

¡Ay Dios! El negacionismo del Banco de la República.



Claro y es un hecho que al subir ustedes la tasa de interés real al mismo tiempo que la negación de las comisiones económicas del senado al no aprobar la ley de financiamiento, dispararon el costo de la deuda a una de las más… https://t.co/hLk7kEUhST — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2025

