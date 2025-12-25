La cúpula del Congreso se dividió por control a la emergencia económica del gobierno Petro

Logo El Espectador
Redacción Política
25 de diciembre de 2025 - 12:03 a. m.
El presidente del Senado, Lidio García, no respalda la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. El presidente de la Cámara, Julián López, le dio su apoyo al Gobierno.
Foto: Archivo Particular
Los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López, volvieron a mostrar sus diferencias en torno a cómo perciben y tramitan las políticas que se ejecutan desde la Casa de Nariño. La cúpula del Congreso tiene posturas opuestas sobre el accionar del actual Gobierno.

El capítulo más reciente de sus diferencias quedó en evidencia con el debate que surgió en torno a la emergencia económica que decretó el presidente Gustavo Petro y con la que busca fondear el presupuesto de 2016, luego de que infructuosamente intentara tramitar en el Capitolio una reforma tributaria de COP 16,6 billones.

Mientras García (Partido Liberal) sostiene que dar ese paso es inconstitucional y que por ahí derecho se normaliza una usurpación al poder legislativo, López (La U) defendió el proceso excepcional y advirtió que se requiere para evitar una crisis que termine golpeando al grueso de la sociedad.

“El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, precisó el senador García este 24 de diciembre. “Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola”, aseguró el representante López.

En medio sigue la presión del presiente Petro sobre cómo, a su juicio, tumbar esta emergencia económica podría generar un duro golpe social, por lo que mantiene sus constantes mensajes a la Corte Constitucional para que se la mantenga vigente.

“Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro”, aseguró el jefe de Estado.

En todo caso, la Corte ya informó que entrará a revisar la constitucionalidad de la emergencia luego del final de la vacancia judicial en enero próximo. Y, entre tanto, el pleno del Senado quedó citado para este 26 de diciembre para realizar una sesión de ascensos militares y policiales, pero ya se anunció que Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentará una proposición para comenzar de una vez el control político a le emergencia de Petro.

Por Redacción Política

micorriza(d243q)Hace 15 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
  • Gladys Benavides(69771)Hace 2 minutos
    Sí, pero un Congreso que le apueste al país total no a irracional extremismos.
  • MT(58089)Hace 9 minutos
    Ni el operador del humo
