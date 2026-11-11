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Se calientan motores para la "Milagro Week" en Nueva York: esta es la hoja de ruta

El vicepresidente José Manuel Restrepo ya tiene listos los objetivos para la semana que pasará en Estados Unidos. Así se mueve.

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Redacción Política
USA2262. WASHINGTON (DC, EEUU), 14/07/2026.- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, habla durante un evento donde afirmó que el país suramericano busca establecer lazos estratégicos "de mayor alcance" con Estados Unidos este martes, en el Atlantic Council de Washington (EE.UU.). EFE/ Lenin Nolly
El vicepresidente José Manuel Restrepo en Estados Unidos.
Foto: EFE - Lenin Nolly

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La preparación de la "Milagro Week" que llevará el vicepresidente José Manuel Restrepo a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, está próxima a suceder. La cita es del 16 al 18 de noviembre. El segundo al mando aseguró que se ha trabajado en un "portafolio que surgió de una convocatoria abierta a empresarios de todo el país, que reunió 250 proyectos de distintas regiones. Tras un proceso de evaluación, 133 se publicaron para conocimiento de inversionistas norteamericanos. De ellos, 97 recibieron solicitudes de citas de negocio".

“Estos proyectos cuentan con interés de potenciales inversionistas, son bancables y tienen un nivel de estructuración que permite avanzar en conversaciones concretas de inversión”, señaló el vicepresidente.

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Además, la Vicepresidencia asegura que el banco de proyectos de la denominada "patria milagro" agrupa iniciativas de diferentes magnitudes y actividades económicas. Entre ellas hay emprendimientos tecnológicos que demandan inversiones inferiores a USD 10 millones y un complejo de centros de datos cuya inversión podría superar los USD 9.000 millones una vez alcance su desarrollo pleno.

"Hoy quiero compartirles lo que estamos preparando pensando en esa Misión Crecer, a través de la Milagro Week. La gran oportunidad de conectar los proyectos con el capital. A través de una convocatoria abierta a todas las regiones de Colombia recibimos en esta primera etapa un total de 250 proyectos de inversión de distintos sectores de la economía de ellos 133 los publicamos para conocimiento de los inversionistas nacionales e internacionales y muy especialmente los inversionistas norteamericanos en esta oportunidad 97 de esos proyectos recibieron solicitudes de citas de negocio para ser presentados durante la Milagro Week en los Estados Unidos", dijo Restrepo.

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En ese sentido, aseguró que esos 97 proyectos representan expectativas de inversión o de financiación de USD 41.900 millones. "Ese es un dato muy importante porque esto es muy representativo respecto del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y hay un dato muy importante adicional: dos de cada tres proyectos, son de iniciativa privada, es decir, no van a requerir recursos del sector público para ser financiados", puntualizó.

Además, se anunció que "entre las oportunidades que se presentarán está la financiación de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la Línea 4 del Metro de Bogotá, un corredor metroferroviario proyectado entre las localidades de Usaquén y Suba, que requiere USD 15.140.000″. Y agregaron: "Las líneas 1 y 2 también harán parte de la presentación internacional como demostración de la capacidad de Colombia para desarrollar grandes proyectos de infraestructura. La Primera Línea supera el 80 % de ejecución, mientras que la Línea 2 cuenta con financiación asegurada en su totalidad".

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Ana Milena(31711)Hace 12 horas
    ¿A quién le van a quitar el agua con el centro de datos? ¿Línea 4 del metro para Bogotá, luego no dijeron que no hay plata ni para la primera línea? Sería bueno conocer cuáles son los proyectos, no veo que se diga dónde están alojadas la propuestas y si todas tienen aval de los gobiernos locales.
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