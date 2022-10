Reforma política: en Plenaria de Senado le dijeron “no” al voto obligatorio

Votación, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2022 segunda vuelta. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

En Plenaria de Senado se discute hoy la reforma política del Gobierno Petro. El proyecto incluía en el articulado la instauración del voto obligatorio en el país, sin embargo, esa propuesta se cayó luego de que 55 senadores le dijeran “no”.

Con base en una discusión basada en estudios comparados y sobre las razones por las que hay una fuerte abstención electoral en Colombia, los congresistas consideraron que el voto obligatorio sería inconveniente y que no necesariamente podría solucionar el abstencionismo.

(Lea: “¿Hay división en el Pacto Histórico?: las versiones de sus miembros”)

“La obligatoriedad del voto no va a atacar necesariamente las causas de la obtención y no va a solucionar los problemas de legitimidad de la democracia colombiana”, dijo la senadora Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres).

Por su parte, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, dijo que la propuesta no tenía dientes pues “no tenemos en cuenta las realidades y el contexto, por ejemplo: cómo vamos a garantizar que la Amazonía, el Chocó o la Guajira puedan asumir como una obligación el voto cuando dependen de los candidatos que puedan pagar el transporte”, dijo.

(Lea también: “¿Qué es la Jurisdicción Agraria y Rural?: avanzó en primer debate en Cámara”)

Entre quienes querían que pasara el voto obligatorio estaban el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien dijo que solo así tendrán “derecho a quejarse después”.

Asimismo, si bien Humberto de la Calle dijo que “hay gente que incluso no vota por razones útiles, no me parece que el voto obligatorio sea agresivo si la ciudadana indica las razones por las que no ha podido votar: no genera un golpe a la libertad y en cambio, es un camino pedagógico”, dijo el senador.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien se encontraba en el recinto, dijo que tuvo una discusión con el presidente Gustavo Petro al respecto y que llegaron a la conclusión de que “hay mecanismos adicionales que podemos implementar para conquistar el voto de los colombianos sin tener que obligarlos”, señaló.