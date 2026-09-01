“Se intentó sembrar incertidumbre en las elecciones”: De la Espriella tras posesionar al CNE

Nuevo Consejo Nacional Electoral. Foto: Transmisión

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El presidente Abelardo de la Espriella posesionó este martes 1° de septiembre al nuevo Consejo Nacional Electoral. Durante un evento oficial en Barranquilla el jefe de Estado juramentó a los nueve magistrados que conformarán al ente electoral durante los próximos cuatro años.

Los nuevos rostros del ente electoral son: Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (ambas del Pacto Histórico).

Luego de firmar las actas con las que se oficializa el inicio de este nuevo periodo el presidente De la Espriella dio un discurso dirigido hacia este nuevo Consejo Nacional Electoral y lanzó pullas respecto al desconocimiento de los resultados, por parte de sectores de oposición, que lo dejaron como presidente de Colombia.

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“Ustedes integrarán durante el próximo cuatrienio una institución de hondísima importancia para la integridad de la democracia colombiana. A partir de hoy tendrán bajo su cuidado buena parte de la confianza que los colombianos depositan en las reglas mediante las cuales entregan, renuevan y retiran el poder político”, dijo el presidente.

Y agregó: “Sin esa legitimidad del respeto por el voto, el poder del gobernante es nulo, desaparece. Pero tampoco puede existir, queridos magistrados, una democracia sana si después de una elección queda extendida entre vencedores y vencidos, la sospecha de que los resultados no corresponden realmente a lo que quisieron expresar las urnas”.

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Por último, se refirió a las elecciones del pasado 21 de junio y dijo: “Es cierto que durante aquel proceso hubo maniobras, presiones e intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones. El régimen anterior carcomió por la corrupción, absolutamente todo. Y se empeñó con las estructuras terroristas en alterar la voluntad popular, como ya se ha dicho y está probado. Por fortuna no lo consiguió, las elecciones se llevaron a cabo, los colombianos concurrieron a las urnas, la voluntad popular fue respetada y la democracia, bendita democracia, prevaleció”.

Durante el evento estuvieron presentes el procurador Gregorio Eljach; el presidente del Senado, Honorio Henríquez; el senador Alfredo Deluque entre otros congresistas. También estuvo Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

El nuevo CNE, que tendría su primera sala plena este miércoles 2 de septiembre para comenzar a discutir temas como la presidencia de ese tribunal, tiene dentro de sus principales asuntos la revisión de la conformación de listas y la entrega de avales de cara a las elecciones de 2027, además de estudiar las solicitudes para crear nuevas organizaciones políticas que busquen participar en esos comicios.

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Entre los casos que estarán sobre la mesa se encuentra el partido de Abelardo De la Espriella, Defensores de la Patria, cuya personería jurídica fue reconocida por el anterior CNE. Aunque la decisión ha sido cuestionada por sus argumentos jurídicos, hasta ahora continúa vigente y solo resta completar algunos trámites para que quede en firme.

También están las organizaciones impulsadas por el exembajador Roy Barreras, La Fuerza, y por Carlos Alonso Lucio, quien fue uno de los principales asesores de De la Espriella durante la campaña. En el caso del Movimiento Bolivariano, existen ponencias favorables, por lo que corresponderá a los nuevos magistrados determinar si avalan su reconocimiento.

Sus decisiones podrían ampliar el número de colectividades con personería jurídica habilitadas para participar en las próximas elecciones.

Además, deberán autorizar los giros de reposición de votos para las y los excandidatos presidenciales que participaron en la consulta interpartidista del 8 de marzo. Hasta el momento solo está aprobado el de Claudia López, pero hacen falta otros como el de la excandidata uribista, Paloma Valencia.

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