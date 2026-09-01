Presidencia también pide revocar fallo que asegura que se vulneró neutralidad religiosa

Abelardo de la Espriella en el escenario de posesión presidencial del pasado 7 de agosto. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente Abelardo de la Espriella impugnó el fallo del juez quinto laboral del circuito de Bogotá, por medio del cuál se determinó que vulneró el principio de neutralidad religiosa en la posesión presidencial del 7 de agosto y se ordenó emitir disculpas públicas en una alocución oficial.

Esta decisión se suma a la hecha por el presidente del Senado Honorio Henríquez, a quien también se le ordenó extender disculpas públicas.

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Según la Presidencia, “el fallo de tutela debe ser revocado respecto del Presidente de la República, debido a que el accionante no acreditó haber presentado una petición previa para solicitar la disculpa, retractación o pronunciamiento institucional que finalmente ordenó el juzgado”.

Vea el documento con el que se impugnó la decisión:

Además, argumentan que “el Presidente carece de legitimación en la causa por pasiva respecto de la modificación del orden del día y de la decisión sobre la instalación de la imagen en el recinto. El Congreso Pleno, sus mesas directivas y sus integrantes son quienes, según la Constitución y la Ley 5ª de 1992, poseen competencia para organizar sus sesiones y alterar la agenda. No existe prueba de que el Presidente hubiera ordenado, aprobado o autorizado esas decisiones”.

En ese sentido, el documento precisa que: “La laicidad exige neutralidad y prohíbe el respaldo o adhesión estatal a un credo en detrimento de otros, pero no establece un rechazo absoluto de cualquier referencia al fenómeno religioso. El fallo no acreditó una política estatal, una imposición, una coacción, una medida de privilegio jurídico o una promoción activa de la religión cristiana. Tampoco acreditó una afectación concreta que trascendiera el desacuerdo del actor con el contenido del discurso”.

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Además, respecto a la orden de disculpas públicas aseguran que “la orden de ofrecer disculpas mediante una alocución presidencial de radio y televisión, en fecha y hora exactas, carece de justificación suficiente”.

No obstante, durante la alocución presidencial en la noche del pasado domingo 30 de agosto, el presidente ofreció disculpas de manera condicionada y defendió su derecho a expresar públicamente su fe católica. Al finalizar su intervención, De la Espriella afirmó: “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”.

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“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, manifestó el presidente durante su pronunciamiento. El jefe de Estado explicó que la ceremonia de transmisión de mando hacía parte del orden del día aprobado por el Congreso para la sesión conjunta en la que asumió oficialmente la Presidencia.

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De acuerdo con su explicación, la definición de dicho orden del día estaba a cargo de las mesas directivas del Congreso, que fueron las encargadas de incorporar un espacio denominado “invocación”. Y manifestó que es creyente y católico, aunque aseguró que reconoce y respeta la separación entre la Iglesia y el Estado. De igual manera, sostuvo que durante su mandato protegerá las libertades y derechos de todos los ciudadanos, incluido el derecho a profesar cualquier religión o a no pertenecer a ninguna.

“Así como la Constitución ampara mi derecho a profesar libremente la mía y a hacerlo de manera pública y privada”, agregó el mandatario.

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