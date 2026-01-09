Discusión sobre el ELN en Arauca eleva el tono en la pelea entre Pinzón y Garrido

Debate por el ELN desató pelea entre Juan Carlos Pinzón y Lina Garrido. Juan Daniel Oviedo y Roy Barreras entraron al ruedo. Foto: Archivo Particular

El candidato por el partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, dio una serie de declaraciones en un podcast sobre la presencia del ELN en el departamento de Arauca que dividieron la opinión política del país, y generaron un mensaje de rechazo en esa región.

“Donde el ELN ha hecho presencia toda la población es del ELN. El cura, el de la radio, el político. Por eso Arauca es tan difícil”, fueron las palabras de Pinzón en el podcast que se emitió el pasado jueves.

En el mismo programa, el candidato lanzó un mensaje hacia Lina María Garrido, representante de ese departamento al invocar la relación entre la congresista y su mentor político, el exgobernador Facundo Castillo, quién hoy se encuentra preso por presuntos vínculos con el ELN.

“En Arauca hay una congresista que ahora habla duro, vayan y vea quien es la familia de ella [...] Pero esa es la historia de esos departamentos, gente que ha pertenecido a esas organizaciones y luego hacen negocios y viven de las regalías. El ELN fue muy efectivo en eso”, añadió Pinzón.

La primera reacción de la representante Garrido fue un comentario que desde algunos sectores consideraron una amenaza, al responder desde su cuenta de X lo siguiente: “usted acaba de cometer un grave error Pinzón. Lo lamentará”.

Horas más tarde, la congresista recordó que tres meses atrás el candidato presidencial la buscó para pedirle sumarse a su campaña presidencial. También señaló que estas afirmaciones ponen en riesgo a su familia y a los araucanos.

¿Contra esto qué tienen por decir @PinzonBueno?



Con pruebas le muestro cómo usted casi se me arrodilló hace tres meses para pedirme que apoyara su fracasada campaña y, como no cedí, entonces ataca a mi familia y a mi pueblo. Eso es muy ruin. Lo más patético es que un montón de… pic.twitter.com/ldmBMFhQEV — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) January 9, 2026

Bajo la misma línea, otros congresistas de ese departamento también lanzaron un mensaje en rechazo a las declaraciones de quien busca llegar a la Casa Nariño en agosto de este año, quienes las categorizaron como estigmatizantes hacia la población araucana.

Por ejemplo, el representante Germán Rozo (Liberal) rechazó las declaraciones donde Pinzón habría señalado que todos los araucanos pertenecemos al ELN. Además pidió respeto y una retractación pública de las declaraciones que según dice afectan la honra y vida de los habitantes de Arauca. “¡Trabajemos juntos por el desarrollo y la paz del departamento de Arauca!“, escribió.

¡Basta de estigmatizar a Arauca!



Rechazo total a las declaraciones de @PinzonBueno Los araucanos no merecen ser señalados, merecen respeto y oportunidades.



¡Trabajemos juntos por el desarrollo y la paz del departamento de Arauca! #MejorUnidos pic.twitter.com/g2RIvb2aiN — German Rozo Anis (@GERMANROZOANIS) January 9, 2026

Otro de los congresistas en alzar la voz fue el senador por el Centro Democrático, José Vicente Carreño, quien le recordó a Pinzón que durante su época de ministro de defensa en el Gobierno Santos, el ELN tuvo un fortalecimiento en el departamento.

“Los araucanos exigimos una retractación inmediata de Pinzón sobre sus irresponsables señalamientos. No se puede estigmatizar a un pueblo que ha sido víctima del terrorismo. Usted revictimiza a los Araucanos. ¡No sea irresponsable!“, añadió en su cuenta de X el senador araucano.

Los araucanos exigimos una retractación inmediata de @PinzonBueno

sus irresponsables señalamientos. No se puede estigmatizar a un pueblo que ha sido víctima del Terrorismo. Usted revictimiza a los Araucanos. ¡No sea irresponsable! pic.twitter.com/nQVB69vscf — Jose Vicente Carreño Castro (@joseVcarreno101) January 9, 2026

A estas se sumó el gobernador de Arauca, Renson Martínez, quién en un comunicado de prensa rechazó la estigmatización de Pinzón sobre los habitantes de Arauca, quienes según dice son víctimas del conflicto, no promotores.

“Es inaceptable que se pretenda vincular a nuestros ciudadanos con organizaciones al margen de la ley. Declaraciones de este calibre no solo ofenden la dignidad de nuestro pueblo, sino que ponen en riesgo la integridad física de quienes día a día construyen patria en este territorio fronterizo”, aseveró Martínez.

#Comunicado | El gobernador Renson Martínez Prada rechaza las declaraciones de Juan Carlos Pinzón y exige respeto para los araucanos. pic.twitter.com/2E9It1YqFx — Gobernación Arauca (@GobArauca) January 9, 2026

Frente a los señalamientos, el candidato Juan Carlos Pinzón, le dijo a El Espectador que su crítica no estaba dirigida hacia la población de Arauca, contra quienes la han sometido a la violencia.

“Yo conozco Arauca. He estado en el departamento muchas veces, he trabajado por la región y sé con claridad cómo operan los grupos armados ilegales, el ELN y las redes criminales que se infiltran en la vida local y generan miedo”, manifestó el candidato a este diario. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones puntuales sobre los comentarios que dio la representante Garrido en su contra.

El Espectador también contactó a su compañero de la Gran Coalición por Colombia, Juan Daniel Oviedo, quién cree las palabras de Pinzón fueron sacadas de contexto. “Juan Carlos hacia referencia a que el ELN realiza un control sobre toda Arauca, no que todos los araucanos sean miembros del ELN. Estoy convencidísimo que no es eso”, agregó Oviedo.

Las criticas también vinieron del nivel nacional. Uno de ellos fue el candidato a la Presidencia Roy Barreras, quien señaló a Pinzón de estigmatizar territorios apartados del país y le exigió que pidiera disculpas al departamento.

“¡Respeten a Arauca y a Colombia! No todos los araucanos son parte de grupos armados. Esa estigmatización es parte de una política violenta que durante décadas ha dejado millones de víctimas, líderes sociales, campesinos, jóvenes y familias enteras que han sufrido extorsión, desplazamiento y muerte", añadió el candidato.

¡Respeten a Arauca y a Colombia! No todos los araucanos son parte de grupos armados. Esa estigmatización es parte de una política violenta que durante décadas ha dejado millones de víctimas, líderes sociales, campesinos, jóvenes y familias enteras que han sufrido extorsión,… pic.twitter.com/OMJrlfDvyf — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 9, 2026

