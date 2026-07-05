“Firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para Seguridad Urbana”: De la Espriella

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, viene adelantando un nuevo movimiento relacionado con la seguridad a nivel regional. Luego de reuniones con gobernadores y alcaldes de diferentes ciudades del país, que se encontraron con él en Barranquilla, De la Espriella anunció que, tras posesionarse el 7 de agosto, firmará un decreto para crear el Bloque de Defensa para Seguridad Urbana.

En consecuencia con la que es su primera acción como presidente, el mandatario entrante aseguró que viene convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para “dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas [...] y crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria”.

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De la Espriella ya se ha reunido con Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá; con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y con algunos gobernadores, entre ellos el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey y ha anunciado que se reunirá próximamente con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

Tras la reunión, Galán afirmó que De la Espriella se comprometió a trabajar con alcaldes y gobernadores. “Nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con la ciudad, y trabajar con su gobierno va a ser fundamental para poder estar a la altura de lo que espera la ciudadanía. Estamos listos para trabajar con usted, vamos a trabajar juntos, presidente”, aseguró.

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De igual manera, en la reunión con Gutiérrez se discutieron proyectos estratégicos para la capital antioqueña, además de los pasos a seguir en materia de seguridad, y de recuperación en el sector Salud.

Por su parte, el pasado sábado, Char aseguró que mantuvo una llamada telefónica con el presidente electo en la que manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que vive Barranquilla. “Acordamos reunirnos en los primeros días de la próxima semana para abordar este tema como la principal prioridad. Estoy seguro de que, con el apoyo del Gobierno nacional, Barranquilla por fin dejará de sentirse sola en la lucha por la seguridad de sus ciudadanos”, precisó.

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El mensaje es claro, el abogado le apuesta a una articulación más amplia en materia de seguridad con las regiones, empezando desde el día uno de su gobierno. Mientras su vicepresidente, José Manuel Restrepo lidera el empalme con el gobierno de Gustavo Petro para recibir el poder, la agenda del presidente electo se ha centrado en una apuesta regional en la que incluso se habla de un posible liderazgo, durante los cuatro años de gobierno, desde Barranquilla y no desde Bogotá.

En esta línea, el empalme con los mandatarios territoriales se aceleró desde hace una semana con la administración entrante. La Federación Nacional de Departamentos y varios alcaldes destacaron los avances logrados por el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al agilizar este proceso y consideraron que esta transición permitirá destrabar proyectos pendientes.

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Entre quienes se pronunciaron están las gobernadoras del Meta, Rafaela Cortés, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes también resaltaron las “buenas interacciones” del próximo jefe de Estado.

Por un lado, Cortés, presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), manifestó que “nosotros estamos felices de iniciar desde ya un proceso de empalme que es recuperar el trabajo articulado del gobierno nacional con los gobierno subnacionales y poder arrancar esos proyectos que no tienen la viabilidad, el sustento técnico o que han tenido esos palos en la rueda, podamos avanzar con recursos de nuestras regiones para que en este año y medio que nos queda de Gobierno podamos sacar proyectos importantes a nuestras regiones”.

Asimismo, explicó que, mientras avanzaba el empalme nacional, los gobernadores recibieron las “matrices” necesarias para desarrollar el empalme regional. Según Didier Tavera, este procedimiento resulta “extremadamente coherente con lo que se dijo en campaña”. El director ejecutivo de la FND afirmó que “el presidente ha convocado a las regiones a un empalme regional, que no hay tiempo por perder y que se hará una agenda regionalizada”. Además, señaló que “esperamos que como lo hemos escuchado por parte del señor presidente, es el tiempo de las regiones y estamos esperando a que llegue el 7 de agosto porque no podemos perder un solo minuto”.

Las manifestaciones de respaldo al proceso de empalme también provinieron de otras regiones. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que en el departamento están “esperando con ganas la llegada del señor presidente Abelardo de la Espriella”. De acuerdo con la mandataria, la principal prioridad es el Tren de Cercanías que conectaría a Cali con Jamundí, y expresó que “y estamos confiados que con el presidente De la Espriella, ha venido, se ha comprometido y ha hablado en que quiere hacer el Tren de Cercanías”.

Toro no fue la única en expresar su respaldo al presidente electo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también ha destacado desde el anuncio de su elección las propuestas de De la Espriella orientadas a fortalecer la inversión en las regiones.

Así, De la Espriella marca la ruta para comenzar a gobernar, y dirige sus prioridades a un sector que ha manifestado que existe una difícil articulación con el gobierno actual, que ha impedido un buen trabajo en equipo durante los últimos cuatro años. Mientras el presidente electo se enfoca en este tema, el vicepresidente avanza en el empalme.

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