Publicidad

Home

Política

“Se cumplirá la Constitución”: crece rechazo por mensaje de desobediencia civil de Cepeda

Luego de que Iván Cepeda reiterara el mensaje de desobediencia civil pacífica en medio de su gira para reorganizar a la izquierda, miembros cercanos y al interior del gobierno De la Espriella rechazaron sus declaraciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
05 de julio de 2026 - 04:41 p. m.
Iván Cepeda, Rodrigo Lara Y Mauricio Gómez Amín.
Iván Cepeda, Rodrigo Lara Y Mauricio Gómez Amín.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las declaraciones del senador y excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre la declaración de desobediencia civil pacífica siguen generando revuelo en diferentes sectores de la política, incluyendo a las mismas filas de la izquierda.

Luego de que Cepeda reiterara su posición de declararse en desobediencia desde la ciudad de Cali, e invitara a sus seguidores a continuar con esa decisión, el rechazo no se hizo esperar.

Uno de los primeros en reaccionar a estas nuevas declaraciones, fue el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien aseguró que el senador “no reconoce la autoridad surgida de la voluntad de los colombianos expresada en las urnas. Eso es profundamente antidemocrático: en una democracia constitucional, el reconocimiento del resultado electoral es uno de sus pilares”. Y agregó: “Llama a ese desconocimiento ‘desobediencia civil’. Un eufemismo para trasladar la confrontación política de las instituciones a la calle: ya sabemos que eso significa ‘primeras líneas’ y bloqueos de las disidencias de la ‘paz total’”.

Lea: Abrieron las urnas para elegir nuevo gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Por último aseguró que en el gobierno de Abelardo de la Espriella “los colombianos pueden tener la tranquilidad de que se hará cumplir la Constitución y la ley. Nunca permitirá que la violencia, los bloqueos o la intimidación vuelvan a imponerse sobre la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Por su parte, el exsenador Mauricio Gómez Amín, quien hace parte del círculo cercano del presidente electo y suena como ministro de Comercio, dijo: “A quienes hoy promueven la desobediencia civil les decimos con absoluta claridad: el gobierno de Abelardo de la Espriella garantizará el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin excepciones. Nunca más la violencia, los bloqueos ni la intimidación estarán por encima de los derechos de los colombianos. En la Era del Tigre, la autoridad se ejercerá con firmeza y la ley se hará respetar”.

Puede interesarle: De la Espriella teje su gabinete en medio de tensiones por el empalme con el equipo de Petro

Reafirmando lo dicho por Lara y Gómez, pero desde las afueras del círculo de De la Espriella, José Uscátegui, congresista del Centro Democrático, se refirió a las declaraciones de Cepeda como “desafortunadas”. “Hablar de desobediencia civil desde el Monumento a la Resistencia, escenario que para muchos recuerda los bloqueos, el vandalismo y la violencia que golpearon a Cali, solo reabre las heridas del país. La democracia no se desconoce cuando se pierde; se respeta”.

Por su parte, María Fernanda Cabal, quien busca la escisión del Centro Democrático dijo: “Cepeda mal perdedor y copia de Petro, amenaza al país con la desobediencia. Ya que no aceptará el Estado de derecho y las decisiones del gobierno entrante debería por obligación moral renunciar al cargo de Senador y a su salario de más de COP 50 millones de pesos”.

Sin embargo, estas críticas no vienen solamente desde el lado contradictor de Iván Cepeda. El Espectador pudo conocer, que dentro de las filas de la izquierda e incluso, al interior del Pacto Histórico, existen desacuerdos sobre el momento en el que llegan estas declaraciones, sobre todo porque al inicio no hubo un consenso previo al interior de la colectividad sobre esta postura.

Le recomendamos: Salarios de funcionarios públicos: ¿alguien gana más que el presidente?

Y es que es precisamente, en medio del tenso empalme que se adelanta entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, que Cepeda ha proclamado esta decisión, que además afirma ahora, es una decisión de bancada.

“Desde el Pacto Histórico hemos tomado esa decisión [...]. Él nos amenaza con entregar nuestra soberanía como nación y como pueblo a los Estados Unidos, a su gobierno y a su presidente Donald Trump. El amenaza al pueblo colombiano con acabar las reformas sociales que hemos construido con tanto sacrificio en este gobierno y amenazan debilitar gravemente el Estado social de derecho. Él amenaza con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente. Él amenaza con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno. Ha dicho que practicará la violencia y amenazado con entre comillas destriparnos si no nos sometemos a su dominación autoritaria. No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar”, aseguró.

En contexto: Llamado de Cepeda a la “desobediencia civil” genera ruido en las filas de la izquierda

Sin embargo, desde el mismo gabinete del presidente Gustavo Petro, los ministros Jorge Iván Cuervo (Justicia) y Edwin Palma (Energía) señalaron públicamente que no estaban de acuerdo con esa figura: “Es actuando, no sustrayéndose del debate político, público y democrático”, aseguró el jefe de la cartera de Minas.

En esta línea, y aunque hay figuras que lo respaldan públicamente, como los congresistas María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias, otras voces que lo apoyaron en la candidatura tienen diferencias. “Estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas”, aseguró el expresidente Ernesto Samper.

En este contexto y de acuerdo con la Corte Constitucional, la desobediencia civil representa una forma de protesta que implica “la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada”. Parafrasea sin modificar lo que está entre comillas

El editorial del pasado jueves de El Espectador advirtió que “la decisión de no reconocer al próximo presidente y de pedir que se desobedezcan las órdenes del ejecutivo implicaría, de llevarse a cabo, paralizar el país”. Asimismo, sostuvo que esta figura está concebida “para momentos extremos de abusos claros al orden constitucional, no para dar golpes de opinión cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado”. Una postura similar expresó el jurista y columnista de este diario, Rodrigo Uprimny, quien afirmó que ese llamado “tensiona aún más un contexto político muy difícil”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Desobediencia civil

Cepeda

Abelardo de la Espriella

Pacto Histórico

 

Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 17 minutos
La pregunta sigue en el aire: Priman los intereses de Donald Trump y Estados Unidos sobre los intereses de Colombia cuando ejerza el nuevo presidente?. El juramento realizado ante la autoridad norteamericana es vacio como el discursito recurrente de felino famelico?
juan valderrama(5824)Hace 26 minutos
Ya verán cómo crece el respaldo entre la ciudadanía. Y a ver si aprenden: no es " al interior", es en el interior.
JJ11072022(4437)Hace 32 minutos
Lara y los demás como siempre miando fuera del tiesto.Se entiende que la desobediencia civil se dará en la medida que los decretos y leyes del nuevo gobierno afecten negativa y significativamente a los colombianos de a pie , no a las élites.
CAROLINA ALZATE CADAVID(06019)Hace 34 minutos
¿Y lo de dejar una indicación para le redacción de IA?Qué decepción como va EE…
Julián(2048)Hace 35 minutos
Completamnete de acuerdo con Iván Cepeda. Ante proximo gobierno que nada bueno nos espera pues sus nuevos ministros son santos de la devoción del pueblo colombiano. Su pasado lleno de corrupcíon y componentas que seguirán amen de un presidente con un pasado oscuro con alianzas non santas con el narcotráfico, el paramilitarismo y su abultado dinero sin ninguna justificación de su procesencia.. Estaré siempre en la oposicíon y con la frente en alto.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.