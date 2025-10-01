Aplazan nuevamente la discusión de la reforma a la salud en el Senado

El debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado inició este 30 de septiembre. Foto: Minsalud

Por órdenes de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Senado, la discusión sobre la reforma a la salud se ha vuelto a posponer. El debate en el Congreso inició este 30 de septiembre y la sesión se levantó iniciada la tarde. Aunque estaba programada para continuar desde las 9:00 a.m. de este miércoles 1 de octubre, finalmente fue aplazada por convocatoria de la plenaria.

Los congresistas fueron notificados a través de una comunicación firmada por el Secretario General de la Comisión Séptima del Senado, Praxere José Ospino Rey, y bajo la instrucción de su presidente, Miguel Ángel Pinto Hernández, y su vicepresidente, Omar De Jesús Restrepo Correa.

“Me permito informarles que la sesión ha sido aplazada por la convocatoria a Plenaria del Senado de la República”, se lee en el documento. “Los datos de la agenda, fecha y hora que se sirva fijar la Mesa Directiva de la Comisión Séptima, les será informada oportunamente”. Cabe recordar que el debate ya había sido aplazado la semana pasada.

Así ha avanzado el debate

La jornada de ayer inició con la discusión de la ponencia de archivo, suscrita por los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Durante la discusión, Barrera recordó que fue precisamente en la Comisión Séptima donde se cayó la reforma a la salud del Gobierno en 2024. “Encontramos que esta es una réplica de la reforma hundida por esta corporación”, afirmó.

El congresista también criticó el costo que tendría la propuesta que respalda el gobierno de Gustavo Petro. “Nos presentan una reforma que vale COP 109 billones, pero el presupuesto es de COP 76 billones”, dijo.

Barrera pidió que se declarara sesión informal para poder escuchar a siete invitados, entre ellos Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente global de salud del Grupo Keralty, el mayor accionista de la EPS Sanitas. Rueda señaló que la intervención de esta EPS por parte de la Superintendencia de Salud dejó un “deterioro patrimonial de COP 1,7 billones”.

Por su parte, Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico y coordinadora ponente de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, respondió que la ponencia de archivo expuesta por Barrera está basada en “suposiciones injustificadas”. Peralta aseguró que la propuesta sí cuenta con un estudio técnico y científico “presentado por la Organización Mundial de la Salud y basado en la Organización Panamericana de la Salud”. Luego, se declaró sesión permanente.

Se espera que la discusión se retome con la intervención de Barrera y su propuesta de ponencia de archivo. También se evaluaría la ponencia alternativa, presentada hace una semana por la senadora Norma Hurtado (La U), que cuenta con el respaldo de las senadoras Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo García.

Entre otras cosas, dicha propuesta plantea un modelo en el que el riesgo financiero estaría en manos del Estado, mientras que el riesgo en salud sería administrado por las Gestoras de Salud y Vida, figura que reemplazaría a las actuales EPS.

Frente a la iniciativa, el Gobierno Petro ya se ha pronunciado. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que “no mejora el acceso a los servicios ni la transparencia en el uso de los recursos“. Apuntó que la medida “elimina la garantía de pago a prestadores y proveedores” y, según el jefe de cartera, mantendría la precarización laboral de los trabajadores de la salud.

En cuánto a la propuesta del Gobierno, dos de los congresistas del petrismo, Ferney Silva (del Pacto Histórico) y Fabián Diaz (Alianza Verde), indicaron que ya tienen lista una apelación ante un eventual hundimiento de la reforma a la salud, que lleva aproximadamente cinco meses estancada en la Comisión Séptima del Senado.

Precisamente, este mecanismo, presentado por Diaz, logró revivir la reforma laboral, que fue hundida por nueve senadores de la comisión a inicios de este año. La reforma pasó a la Comisión Cuarta y posteriormente a la plenaria, que aprobó la medida en su último debate.

El Gobierno, de ese modo, está listo para llamar a sus simpatizantes a la movilización si se hunde el proyecto de reforma a la salud, tal como sucedió con la laboral, que desató un intenso debate en torno a la realización de una consulta popular para aprobar estas modificaciones en el sistema. Finalmente, el Legislativo cedió.

