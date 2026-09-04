Se terminan de distribuir las fuerzas en el Congreso: ¿qué hace falta?

La mayoría de los partidos ya definen si serán de oposición, de gobierno o independientes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este viernes 4 de septiembre, el partido Alianza Social Independiente (ASI) se declaró partido de gobierno. Esta colectividad cuenta con cinco curules ocupadas por los senadores Gustavo Moreno, Wilder Escobar, Luis Carlos Rúa y los representantes Manuel Correa y Óscar Espinosa.

A esta posición ya se sumaron el Partido de La U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, entre otros. Además, de las grandes casas políticas, está pendiente la decisión del Partido Liberal, que liderado por el expresidente César Gaviria, contempla sumarse al bloque oficialista o ser independiente. Voces en el interior de esta fuerza aseguran que hay una mayoría que se inclina por la declaratoria como partido de gobierno.

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En la otra orilla, como el gran bloque opositor, está el Pacto Histórico, que en medio de sus roces internos busca que la llegada del expresidente Gustavo Petro a su cúpula los ayude a definir las rutas para las elecciones territoriales del próximos años y de una vez las de la contienda presidencial de 2030. A ellos se suma el partido del exministro Juan Fernando Cristo, En Marcha, que también se declaró en oposición.

Además, el pasado jueves 3 de septiembre la Dirección Nacional de la Alianza Verde definió, luego de varias semanas de tensión y un pulso entre varias facciones de la colectividad, que serán un partido independiente ante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“Seguiremos defendiendo con compromiso la Constitución Política de 1991, el Estado Social de Derecho, el equilibrio de poderes, las libertades, los derechos humanos, el campo, el agua, la biodiversidad, la justicia social, los derechos de los animales, la paz, la educación, la transparencia y la protección de lo público”, se lee en el comunicado oficial del colectivo.

Tras esta decisión, y en medio de una reunión convocada por el partido En Marcha, en la que estuvo presente Lucho Garzón, Antonio Sanguino y el bloque verde de Ariel Ávila -según fuentes le contaron a este diario- se contempla la posibilidad de que varios integrantes de la alianza se trasladen a ese partido.

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