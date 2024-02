“Se va tranquilo”: oposición cuestiona nombramientos que hizo Leyva durante suspensión

El canciller Leyva Durán acató este 7 de febrero la decisión de la Procuraduría. Foto: Archivo

El primero en reaccionar al cumplimiento del canciller Álvaro Leyva a su suspensión, ordenada por la Procuraduría el pasado 24 de febrero por las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes, fue el presidente Gustavo Petro, quien se mantuvo en que no podía hacerse efectiva hasta que él no emitiera el decreto con la decisión.

Petro aseguró que “la procuradora creo la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende”, reiteró luego de que el canciller informara este 7 de febrero que acatará la decisión de la Procuraduría.

Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal señaló que “Leyva se irá tranquilo ahora que firmó el decreto para que Benedetti sea embajador de Colombia ante la FAO”, pues, mientras el ministro se mantuvo en el cargo y pese a la suspensión, firmó varios decretos entre los que se encuentra la designación de Benedetti.

Leyva se irá tranquilo ahora que firmó el decreto para que Benedetti sea embajador de Colombia ante la FAO. pic.twitter.com/XEk62kKZzA — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 8, 2024

Es más, sectores de oposición ya anunciaron que demandaran esos decretos, a través de acción de nulidad, pues Leyva no podía firmarlos en tanto ya no tenía esa facultad por la suspensión. “El canciller Álvaro Leyva no puede seguir usurpando funciones”, aseguraron.

De otro lado, desde ese sector también habló el exsenador del Centro Democrático, Ernesto Macías Tovar, quien calificó la posición de Petro frente a la suspensión como “disparates para fracturar la institucionalidad”. Además, dijo que el primer mandatario está promoviendo “la confrontación entre los colombianos (...) es demasiado peligroso. No incendie más el país, no juegue con candela”, dijo.

Sus disparates para fracturar la institucionalidad confirman su espíritu dictatorial. Promover la confrontación entre los colombianos, como usted lo hace diariamente, es demasiado peligroso. No incendie más el país, no juegue con candela. https://t.co/i1YSAyJChC — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) February 7, 2024

Entre los que lamentaron la salida de Leyva estuvo el viceministro de las artes, Jorge Ignacio Zorro, quien se solidarizó con el canciller en su “retiro temporal, esperando su pronto retorno para seguir trabajando por el gobierno del cambio”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.