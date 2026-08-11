Gobierno asumirá el pago de servicios de los comerciantes en Manizales: De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella hizo un recorrido por el Eje Cafetero. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Manizales (Caldas) el puesto de mando unificado (PMU) para atender la situación crítica en esa región. Desde allá, hizo un balance de las afectaciones a nivel departamental y reportó que no se reportan desaparecidos en esa zona.

El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, su esposa, Tatiana Céspedes, y la primera dama, Ana Lucía Pineda, en un recorrido que hizo por partes de la ciudad. Según dijo, el Gobierno nacional asumirá el pago de los servicios públicos de las personas afectadas por tres meses, “para que todos encuentren un alivio en medio de esta tragedia” y un alivio para comerciantes.

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De la Espriella señaló que, como el resto del país, comenzará a implementarse un subsidio de arriendo, que en el caso puntual de Manizales será para 1250 familias. Después de eso, se concentrarán en “trabajar en la reconstrucción de la vivienda” para las personas afectadas.

Además, hizo un balance de los reportes del departamento: cinco fallecidos, 112 heridos y 142 personas en albergues temporales. También se reportan 2.000 damnificados, 2.970 viviendas afectadas, 1.150 viviendas colapsadas y 24 colegios en estado crítico. Sobre la catedral de la capital caldense, aseguró que dio “instrucciones precisas” a la ministra Paola Holguín (Cultura) para que “se haga lo que sea menester a fin de que [puedan] recuperar esa bella obra arquitectónica”.

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A nivel departamental, informó que en el informe de infraestructura afectada, a las cifras de Manizales le seguían Riosucio y Viterbo. En el primer municipio, se identificaron 517 viviendas afectadas parcialmente afectadas y 35 totalmente destruidas. En el segundo, 232 viviendas parcialmente afectadas y 67 destruidas.

“Vamos a levantarnos, como hemos hecho siempre los colombianos, bajo una misma bandera”, aseguró en el recorrido que hizo por la capital caldense.

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Con esta visita a Caldas, finalizaría el recorrido del presidente por el Eje Cafetero tras haber estado en horas de la mañana en Pereira (Risaralda). Este lunes estuvo en Cali (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó) antes de volver a Bogotá para continuar con la revisión de los daños a nivel nacional.

Ahora, se espera que retorne a la capital para que, ente otras cosas, también posesione al nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el geólogo David Santiago Tamayo.

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