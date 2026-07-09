“Actitud abiertamente antidemocrática”: sectores de centro lanzan mensaje a Petro y Cepeda

Gustavo Petro e Iván Cepeda durante encuentro en la Casa de Nariño. Foto: Joel_Gonzalez

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Los recientes llamados del presidente Gustavo Petro que desconocen a Abelardo de la Espriella como su sucesor en el poder tras la segunda vuelta del 21 de junio, y el de “desobediencia civil pacífica” de Iván Cepeda, siguen generando revuelo en varios espectros de la política nacional. Además de la institucionalidad en pleno que blindó ese proceso electoral, varias figuras del centro político emitieron un manifiesto en el que pidieron defender “el modelo político y social previsto en la Constitución de 1991″.

En una misiva de tres páginas dirigieron un mensaje tanto al mandatario saliente como al líder de la oposición. Según señalaron, “uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática colocando al país al borde de una grave crisis institucional”.

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Y es que para las 27 personalidades que firman este manifiesto “los comicios del 21 de junio fueron admirables”, destacando el rol de la Registraduría que “divulgó los datos del pre-conteo, los cuales fueron confirmados en las operaciones de escrutinio” y que “los observadores internacionales, la prensa internacional, instituciones y gobiernos extranjeros han destacado la pulcritud de los resultados”.

Por consiguiente, cuestionaron ese llamado de “desobediencia civil” del que dijeron: “el uso de esta figura por parte de Cepeda Y Petro se sitúa en las antípodas de esas posturas, pues intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario a pesar de su triunfo electoral mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense”.

En ese sentido, dijeron que “las incitaciones a la desobediencia civil podrían conducir a severos trastornos sociales, tales como la perturbación del orden público, la declinación del pago de tributos o el desacato a los funcionarios designados por el presidente. Que esos actos de desobediencia sean pacíficos, no los convierte en legales. Y mucho menos en convenientes para la estabilidad democrática del país. No es nada improbable que puedan dar pábulo para actos de violencia urbana o rural. ”.

Por ello, señalaron que Cepeda, como líder de la oposición, tiene todos los mecanismos legales a su disposición, citando, por ejemplo, el accionar que ha tenido la oposición durante el mandato de Gustavo Petro y por lo que “esa es la conducta que debe mantenerse ahora que sus partidarios pasan a ser oposición”.

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Pero así como se emitió un mensaje a Cepeda, ese mismo sector también pidió a De la Espriella para que “sea símbolo de la unidad nacional”. En primera instancia señalaron que si bien su doble nacionalidad no representa impedimento alguno para ejercer como presidente, sí apuntan que “sí puede situarlo en un complejo conflicto de interés”. “A pesar de los muchos valores y políticas comunes, tanto Colombia como Estados Unidos deben velar por los suyos. Trump lo ha dicho con claridad: “America First”. En bien de nuestro país, sería bienvenido que de la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense: “Colombia primero”, señalan en la carta.

Además, le dijeron al mandatario electo que “en su expresión más elemental e importante la paz social no es producto de negociación alguna; la paz de todos proviene del comportamiento pacífico de cada uno. Los lideres políticos, no importa cuán hondos sea sus antagonismos, tienen el deber moral de dar ejemplo. El espectro de la violencia no ha desaparecido”.

Con este panorama señalaron la necesidad de encontrar un camino de la construcción de unos acuerdos mínimos para salvaguardar la democracia y la estabilidad institucional. Dentro de esas figuras que firman el manifiesto del centro están, entre otros, el excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, los exministros José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, o personalidades como Moises Wasserman Eduardo Pizarro, Pilar Gaitán o Pedro Medellín.

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