Petro firmó la extradición de “Chiquito Malo”: cabecilla del Clan del Golfo aún está prófugo

Alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, es pedido en extradición porpor narcotráfico. Los cargos de la justicia de Estados Unidos provienen de una corte de Nueva York. Foto: Cortesía

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El presidente Gustavo Petro, en una de las últimas movidas administrativas de su mandato, firmó la resolución con la que se le da vía libre a la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Se trata del cabecilla principal del grupo criminal denominado Clan del Golfo y con el cual se intentaron acercamientos dentro de la estancada “paz total”.

El documento rubricado por el jefe de Estado saliente es la resolución 261 de 2026, fechada del 6 de julio, con lo cual quedó en firme el envío de “Chiquito Malo” a Estados Unidos para que purgue una condena por narcotráfico. El expediente federal está en la corte para el Distrito Este de Nueva York y se formalizó desde 2015; la solicitud de envío se remitió a Colombia desde 2022 y fue ratificada en 2025.

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“No diferir la entrega del ciudadano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego por cuenta de los procesos penales que obran en su contra. En consecuencia, ordenar que se lleve a cabo la misma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, se lee en la resolución firmada por el presidente Petro.

Sin embargo, hasta este 9 de julio, la captura del cabecilla de este grupo narcoparamilitar no se ha dado y aún se encuentra prófugo de la justicia colombiana y estadounidense. Incluso, gozó hasta hace pocas semanas del beneficio de no extradición por cuenta de los acercamientos para negociar el desmonte del Clan, pero le fue retirado por la falta de avances en los diálogos que al final no terminaron en buen puerto.

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Fuentes de la entrante administración del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, leyeron ese levantamiento del beneficio y la ahora firma de la extradición como un intento del gobierno saliente de acercarse al Estados Unidos de Donald Trump, con el cual el presidente Petro y su entorno no han tenido una relación fluida. De hecho, quien dejará la Casa de Nariño el 7 de agosto está incluido en la llamada lista Clinton, al igual que la primera Dama, Verónica Alcocer, el ministro Armando Benedetti y el primogénito del jefe de Estado, Nicolás Petro; este último además está siendo judicializado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Se advierte al Estado requiriente que, una vez cumplida una eventual condena por los hechos que sustentan la extradición, o cuando cese el motivo de la detención, el ciudadano requerido deberá regresar a Colombia para comparecer a los procesos penales mencionados”, se agregó en la resolución. El motivo es que “Chiquito Malo” tiene expedientes pendientes por narcotráfico y concierto para delinquir activos en territorio nacional.

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Y aunque desde el Clan del Golfo se han enviado mensajes para que el presidente electo analice la continuidad de los acercamientos, la respuesta ha sido directa en torno a que el único camino es el sometimiento. Incluso, se dio un plazo de no más de un mes para acceder a esta vía. En el papel, de acuerdo con información de la administración saliente, hay siete mesas activas con bandas urbanas y rurales en el marco de la “paz total”, pero en ninguna hay ahora mismo un movimiento concreto que derive en avances.

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