Impuestos a las iglesias en nueva tributaria ya causan debate en el Congreso

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la radicación de la Ley de Financiamiento este lunes en el Congreso. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Uno de los puntos claves de la nueva ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro –que, en la práctica, es una reforma tributaria para financiar el presupuesto de 2026– es que se gravarían parte de las actividades de las iglesias. Específicamente, aquellas que no estén asociadas al culto.

Al respecto, el documento señala que “las iglesias o confesiones religiosas de que trata el presente artículo que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario sobre dichas rentas, debiendo separar sus ingresos, costos y patrimonio de las actividades que mantienen el tratamiento de no sujeto al impuesto sobre la renta”.

Puede leer: IVA, impuesto de renta y todos los cambios que trae la segunda tributaria de Petro

En todo caso, como lo ha contado El Espectador en múltiples entregas, no es la primera vez que el Gobierno Petro busca alternativas para que las iglesias en Colombia paguen impuestos. Desde febrero pasado, en el Ministerio de Hacienda, entonces en cabeza de Diego Guevara, ya se estaba discutiendo la posibilidad de que se gravara la actividad de las iglesias. De acuerdo con la DIAN, estas acumulan un patrimonio líquido de $19 billones.

Además, este medio también expuso cómo este sector ha influido en la agenda del Congreso y el nombramiento de funcionarios. Además, reveló que hubo presuntas irregularidades en la entrega de una parte de las 1.660 personerías que este gobierno les ha otorgado a confesiones religiosas.

También: Impuesto a iglesias: petrismo y poder religioso chocan por esa movida en la tributaria

Ya ha habido reacciones al respecto. La senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), que es vocera de diversos sectores religiosos, criticó la propuesta.

“En la reforma tributaria radicada hoy, el Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias y confesiones, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad. Como en el 2022, volveré a dar la batalla para que no se impongan impuestos mediante leyes ordinarias improcedentes e inconstitucionales”, escribió la parlamentaria en su cuenta en X.

Le puede interesar: “Definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso”: Petro por elección de magistrado

Con la reforma tributaria, que fue radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el Ejecutivo busca recaudar $26,3 billones, que son claves en su proyecto del presupuesto de 2026 que, en total, tiene un monto propuesto de $557 billones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.