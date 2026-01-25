Se alistan decisiones sobre consulta que López busca con Fajardo y otros de centro

Aspirantes a la presidencia Claudia López, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Leonardo Huerta. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La conformación de una posible tercera consulta en las elecciones del próximo 8 de marzo espera su definición esta semana. Tras la iniciativa de la precandidata Claudia López, en búsqueda de una coalición de centro para medirse en urnas en poco más de un mes, la propuesta aún no queda en firme. La invitación fue extendida a Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, sin embargo, nada más el último confirmó su participación.

Los otros dos aún no se pronuncian al respecto, por un lado Sergio Fajardo se ha mantenido en su posición de no ir a consultas interpartidistas y Juan Fernando Cristo se inclina más por adherirse a la consulta del Pacto Amplio. Pero, según fuentes consultadas por El Espectador, no descarta decidirse por la consulta del centro si Sergio Fajardo se integra.

Las y los aspirantes a la presidencia tienen hasta el próximo 6 de febrero para manifestar su intención de participar en consultas ante la Registraduría con el finde lograr la conformación de sectores que aparecerán en ese único tarjetón en el que se depurará la lista de candidatos y candidatas presidenciales.

Hasta el momento solo están consolidadas la del Pacto Amplio (izquierda) en la que están por el momento Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero; y la llamada Gran Consulta por Colombia (centroderecha) en la que están Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo y David Luna.

