Cancillería pide liberación de presos colombianos en Venezuela

A través de un mensaje en redes sociales la Cancillería de Colombia se manifestó respecto a los presos colombianos que se encuentran en Venezuela.

Después de la captura de Nicolás Maduro a manos de tropas estadounidenses en territorio venezolano y de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en relación con la excarcelación de detenidos extranjeros, la Cancillería dijo: “Colombia confía en que estos procesos de revisión y excarcelación puedan materializarse en acciones concretas en favor de los nacionales colombianos que permanecen privados de su libertad en centros penitenciarios venezolanos”.

Al respecto de los presos políticos, el jefe de Estado Colombiano manifestó en días anteriores a través de su cuenta de X, que “la existencia de presos políticos muestra un autoritarismo de gobernantes que han perdido el apoyo popular pero quieren perpetuarse en el poder”. Asegurando además que él mismo logró la liberación de 18 presos políticos colombianos en Venezuela.

Logré anteriormente la liberación de 18 colombianos de las cárceles de Venezuela y pedí amnistía general para los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, a Maduro y Ortega, hace años, y en todos los países donde hubieran presos políticos de latinoamérica.



Vienen todas las… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2026

En medio de la situación en Venezuela, Colombia ha manifestado en varias ocasiones su intención se fungir como mediadora en la transición política del vecino país, que en este momento se encuentra a cargo de la presidenta (e) Delcy Rodríguez. E incluso compartió un comunicado junto a otros países para ofrecer su colaboración en medio de la coyuntura política.

Este tema, junto con la lucha contra el narcotráfico están en la agenda de la conversación que tendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

Una agenda que se construyó en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores donde asistieron congresistas, excancilleres y exmandatarios colombianos como Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. Donde el presidente Petro estuvo presente para escuchar las diferentes posturas de los mencionados frente al gobierno de Delcy Rodríguez y el papel de Colombia en el futuro del país vecino.

Además, Donald Trump ya mantuvo diálogos con la presidente de Venezuela y recibirá a María Corina Machado, líder venezolana, en Washington para conversar.

